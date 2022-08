Mesajul lui Volodimir Zelenski. De ce nu le-a spus ucrainenilor că Putin va ataca. „Ar fi dus la pierderi economice”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a explicat de ce, având informații sigure despre invazie, a ales să nu anunțe populația. „Dacă am fi început pregătirea populației și am fi avertizat cu privire la realitatea amenințării așteptate din partea Federației Ruse, atunci oamenii ar fi început să economisească bani din octombrie, ceea ce ar fi dus la pierderi economice de până la 7 miliarde de dolari lunar. În plus, cel mai probabil, rușii ar fi preluat cu ușurință țara: haosul duce la exod”, a subliniat președintele.

Zelenski nu ar fi fost speriat doar de gaura financiară, ci și de răsturnarea guvernului.

Situația economică din țară în ajunul războiului era deja destul de instabilă. După zvonurile despre un posibil război, oamenii și-au retras banii din conturi și tot ce mai aveau.

Ce s-a ales de Ucraina

Rusia deja anunțase un viitor atac, iar asta a dus la un dezechilibru în sfera economică, politică și financiară. Volodimir Zelenski a precizat că aceste probleme au transformat Ucraina într-o „cârpă”. Vladimir Putin ar fi fost în stare de orice pentru a îi face pe ucraineni să renunțe.

De fapt, știind despre planurile Federației Ruse din octombrie 2021, autoritățile au încercat să atenueze tensiunea care apare în societate pe fondul zvonurilor. Zelenski a luat în considerare intențiile agresive ale Rusiei, dar și momentul în care a început tensiunea, în 2014, potrivit The Washington Post.

Cu toate astea, Volodimir Zelenski a declarat de mai mult ori că are încredere în țara lui și că nu va renunța. „Nu vom ceda Sudul nimănui, vom recuceri tot ce aveam, iar marea va fi ucraineană și va fi în siguranță. Rusia nu are atâtea rachete pe cât își doresc oamenii noștri să trăiască. Am trecut prin situația economică, prin campania din sectorul agricol. Am discutat despre securitatea porturilor noastre, despre oportunitățile de export al produselor noastre agricole.

Poziția noastră este clară, neschimbătoare: de îndată ce securitatea poate fi garantată prin mediere internațională, Ucraina va face tot posibilul pentru a contracara criza alimentară din lume, cauzată de războiului pornit de Rusia”, a mai spus Zelenski.