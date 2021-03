Mesajul lui Nicușor Dan pentru cei care nu mai vor restricții: Să o facă fără violențe. Concluzia edilului a fost că oricine are dreptul să protesteze, ”dar să o facă fără violențe și cu gândul la cei pe care îi pun în pericol”.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru cei care nu mai vor restricții

„”În intervenția din deschiderea ședinței Consiliului General al Muncipiului București, primarul Nicușor Dan s-a referit și la protestele de luni seara din centrul Capitalei, dar și la situația epidemiologică gravă în care se află Bucureștiul.

”Este nevoie de un efort de solidaritate din partea tuturor bucureștenilor şi din partea tuturor românilor. Înțeleg că este greu pentru toată lumea, după un an de restricţii… Însă este şi mai greu pentru persoanele din sistemul sanitar şi este şi mai greu pentru persoanele care au rude, prieteni în spital cu această boală.

Suntem în criză sanitară, aproape în fiecare zi avem peste 1.000 de noi persoane în Bucureşti infectate cu acest virus şi este nevoie de efortul nostru, al tuturor, pentru a trece de această perioadă dificilă.

Pe măsură ce vaccinarea înaintează, probabil că vom fi mult mai bine în două luni, e nevoie de efortul nostru pentru acest interval. Evident că oricine are dreptul să-şi expună opinia în democraţie, evident că oricine are dreptul să protesteze împotriva deciziilor autorităţilor, însă îi rog pe cei care o fac s-o facă fără violenţe şi s-o facă gândindu-se la cei pe care pot să-i pună în pericol.

Eforturi concentrate pe bugetul PMB

În şedinţa de Consiliu de azi e o şedinţă scurtă, pentru că eforturile noastre din ultimele săptămâni s-au concentrat pe buget… O să avem o şedinţă cu mai multe proiecte aşteptate în prima parte a lunii aprilie. Avem un prim punct prin care conferim titlul de cetăţean de onoare domnului Voicu Rădescu, o să vorbesc mai mult la punctul respectiv… Este o recunoaştere a personalităţii acestuia şi a contribuţiei sale la dezvoltarea culturii independente în Bucureşti.

Avem un proiect care vizează scutiri de taxa auto pentru constructorii care vor lucra la reţeaua de termoficare. Vă anunţ că a fost publicat în SEAP începutul licitaţiei pentru cele patru noi tronsoane în lungime de peste 40 de km pe reţeaua de termoficare şi acest proiect nu face decât ca nişte bani să nu mai fie plătiţi de noi către nişte constructori care…

Și apoi prin taxe să ni-i plătească înapoi. Este o simplificare a unei proceduri. Şi în fine, avem pe ordinea de zi principală patru proiecte, pe ordinea de zi suplimentară, dacă o veţi aproba, alte cinci proiecte, de colaborare cu ONG-uri, de colaborare fie a Primăriei Capitalei, fie a primăriilor de sector cu ONG-uri care vor să dezvolte programe.

Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Termenul limită este mâine, 31 martie, de aceea aceste proiecte au fost puse de urgenţă pe ordinea de zi”, a declarat Nicușor Dan.

Jandarmi răniți la proteste

Amintim că la timpul protestele de luni noaptea din București, 12 jandarmi au fost răniţi în urma ciocnirilor cu protestatarii. Trei dintre aceștia au fost duşi la spitalele de urgenţă, dar fără a avea probleme majore.

Marți dimineață, prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat că 300 de persoane au devenit violente spre finalul protestului de luni. Poliţia a aplicat 222 de sancţiuni, în valoare de 200.000 de lei pentru încălcarea restricţiilor impuse de autorități pe fondul creșterii cazurilor de infectare cu Covid-19.

Totodată, prefectul Capitalei a ținut să sublinieze că protestele nu vor determina autoritățile să renunțe la noile măsuri pentru limitarea răspândirii Covid-19.