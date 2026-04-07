Mesajul lui Edi Iordănescu după moartea lui Mircea Lucescu: Fotbalul românesc nu poate fi imaginat, așa cum îl știm, fără el

Edi Iordănescu a transmis un prim mesaj după moartea lui Mircea Lucescu. Fostul selecționer, care i-a predat lui Lucescu actuala generație a naționalei, a declarat că este profund afectat de veste și a subliniat că moștenirea lăsată de acesta va rămâne vie pentru multe generații: „Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul…”, a spus Edi Iordănescu pentru Prosport.

Edi Iordănescu a declarat că dispariția lui Mircea Lucescu este o lovitură puternică pentru fotbalul românesc și pentru toți cei care au crescut cu imaginea și munca marelui antrenor.

„Sunt realmente zguduit și cuprins de o tristețe fără margini, o zi în care cuvintele simt că nu-și mai au rostul… În fața unei personalități atât de ample și în fața unei clipe pe care atât de mulți am fi vrut să nu o trăim. Sau măcar să o trăim mult, mult mai târziu…

Fotbalul românesc în care am crescut și pe care îl iubim cu toții nu poate fi imaginat, așa cum îl știm, fără Mircea Lucescu. Iar dacă de-acum, dintr-o zi de mare tristețe, omul nu se mai află printre noi, fiți siguri că jucătorul și antrenorul vor rămâne mereu prezenți și la fel de importanți, orice s-ar întâmpla!

Prin modelul de luptător, vizionar, inovator, pedagog și câștigător pe care l-a fixat Mircea Lucescu. Prin amprenta constructivă lăsată pentru generații și generații de fotbaliști, antrenori, conducători și suporteri. Am învățat și încă mai avem de învățat din această moștenire vie. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Condoleanțe familiei…”, a declarat Edi Iordănescu pentru sursa citată.

Reacția lui Edi Iordănescu vine în contextul în care el a fost selecționerul care a pregătit actuala generație de jucători înainte ca Mircea Lucescu să preia din nou echipa națională.

Pe banca primei reprezentative în perioada 2022–2024, Edi Iordănescu a dus România la EURO 2024 din postura de echipă neînvinsă în preliminarii. La turneul final, naționala a încheiat grupa din care au mai făcut parte Belgia, Ucraina și Slovacia pe primul loc, iar numele său a fost legat de așa-numita „Generație de Suflet”.

După acel mandat, Mircea Lucescu a revenit în funcția de selecționer. El a reușit apoi să câștige grupa din Liga Națiunilor 2024, însă și-a încheiat mandatul luna trecută, după ce România a ratat calificarea la Cupa Mondială din 2026, atât prin traseul clasic al preliminariilor, cât și după semifinala de baraj cu Turcia.

Mircea Lucescu s-a stins după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate și complicații apărute în lanț.

Antrenorul era internat la Spitalul Universitar de Urgență București încă din 29 martie, atunci când s-a simțit foarte rău și a leșinat în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia, cu puțin timp înaintea ultimei sale partide ca antrenor, amicalul Slovacia – România.

Ulterior, starea lui s-a agravat, iar la spital a suferit un infarct miocardic acut chiar în momentul în care ar fi trebuit să fie externat.

În ultimele zile, medicii au încercat să stabilizeze starea lui Mircea Lucescu, în contextul agravării problemelor cardiace.

Potrivit informațiilor apărute, antrenorului i-au fost montate atât un defibrilator, cât și, ulterior, un stent, pe lângă cele pe care le avea deja din anii anteriori, după alte episoade legate de afecțiunile de inimă care l-au afectat în ultima perioadă.

Astfel, finalul vieții lui Mircea Lucescu a venit după luni de luptă cu suferința și cu mai multe complicații medicale care i-au afectat grav starea generală.