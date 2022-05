Mesajul lui Costel Alexe după ce a fost găsit vinovat de DNA! „Nu am nimic de ascuns, ştiu că am acţionat respectând legea”

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, este implicat într-un dosar privind numirea unui consilier al său în funcţia de director interimar al Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici”. Cu toate că DNA l-a luat în vizor, acesta a declarat că este nevinovat și că are încredere în justiție.

„Am deplină încredere că justiţia îşi va face datoria şi voi fi la dispoziţia organelor de cercetare pe tot parcursul anchetei pentru că nu am nimic de ascuns, ştiu că am acţionat respectând legea. Activitatea administrativă îşi urmează cursul firesc, după cum se vede. Tocmai am semnat contractul de finanţare şi contractul de execuţie a lucrărilor pentru extinderea Aeroportului Iaşi.

Am depus proiectul de reabilitare a clădirii filarmonicii cu finanţare prin PNRR, am deschis programul judeţean de dezvoltare economico-socială Iaşi, finanţăm modernizarea toaletelor din şcolile judeţului, avem lucrări în execuţie pe infrastructură rutieră, spitale, parcul industrial şi proiecte culturale. Am o activitate intensă la Consiliul Judeţean, iar în ceea ce mă priveşte, mă voi ocupa cu toată dedicarea de proiectele judeţului, ca şi până acum. Prioritatea mea este să ducem la îndeplinire programul de guvernare locală votat de ieşeni”, a transmis Costel Alexe.

DNA i-a luat în vizor

El a fost pus sub inculpare de procurorii anticorupţie în dosarul în care este acuzat de abuz în serviciu în legătură cu numirea unui consilier al său, Vlad Baba, în funcţia de director interimar al Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici”.

Dosarul are legătură cu Vlad Baba, care a devenit manager fără să merite această funcție sau să îndeplinească anumite criterii.

Procurorii de la Serviciul teritorial Iaşi au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă Costel Alexe. Acesta a fost acuzat de de abuz în serviciu, iar Radu-Gabriel Apetrei, şef Serviciu resurse umane şi salarizare din cadrul Consiliului Judeţean Iaşi pentru complicitate la abuz în serviciu.

Anchetatorii au pus în mişcare acţiunea penală şi faţă de Vlad Baba, bărbatul care a devenit manager interimar al Şcolii Populare de Arte „Titel Popovici”. Acesta a fost acuzat pentru complicitate la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, potrivit agerpress.