Mesajul judecătoarei Madalina Afrasinie pentru liderii politici: „Luați-vă reforma și lăsați-ne în pace!”

Vocala judecătoare atrage atenția asupra șirului nesfârșit de așa-zise reforme implementate în ultimii 20 de ani, reforme care în loc să îmbunătățească actul de justiție nu au făcut decât sa îl batjocorească, așa cum au batjocorit atât justițiabilii, cât și magistratii scrie luju.ro.

Ea a prezentat și câteva efecte ale reformelor din Justiție, care în realitate au constatat în adoptarea unor legi neconstituționale, în depopularea instanțelor la pachet cu creșterea volumului de muncă. Ba mai mult, introducerea SRI în actul de justiție, odată cu transformarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor într-un lux teoretic.

„Am obosit de atâta reformă”

„Ganduri amare printre randuri

De cand sunt judecator, adica de peste 20 de ani, unii ‘vor sa reformeze’ Justitia.

Am obosit de atata ‘reforma’.

Stiti de ce?

Pentru ca ‘reforma lor’ a reprezentat batjocorirea actului de justitie, batjocorirea voastra, a justitiabililor, batjocorirea noastra, a judecatorilor…

‘Reforma lor’ a constat in Legi, scuzati-ma, Ordonante de urgenta care au bulversat tot, pe orizontala si pe verticala, de a trebuit sa vina CCR si ‘sa le explice’ ce inseamna Legea si ca ceea ce ei eu emis/adoptat reprezinta o sfidare a bunului simt, a democratiei!

‘Reforma lor’ a reprezentat depopularea instantelor judecatoresti, un volum de munca de tip Sisif, o prelungire a termenului rezonabil de solutionare a cauzelor! Altfel spus: o bataie de joc a ceea ce inseamna act de justitie!

Ce a mai reprezentat ‘reforma lor’?

Introducerea unui serviciu de informatii in viata tuturor, o transformare a vietii private in viata.. pe care au dorit-o ei, o transformare a drepturilor si libertatilor noastre fundamentale intr-un ‘lux teoretic’.

‘Reforma lor’ a mai insemnat scoaterea la mezat a Justitiei prin organizarea unui referendum doar pentru naivi…

Am obosit ‘de atata reforma’.

Nu mai vreau ‘sa fiu reformata’ de nimeni…nu mai vreau sa fiu bataia de joc a nimanui….mai aveti un pic si ma veti ‘reforma’ cu pietre in piata publica!

Lasati-ma sa judec pentru oameni, nu ma crucificati pentru ca voi sa va impartiti puterea….

Lasati-ma sa fiu Judecator!

Judecator in Bucuresti, Judecator in Romania mea si nu in Romania ‘voastra’…

Lasati-ma sa fiu Judecator pentru cei multi!

Luati-va ‘reforma’ si lasati-ne in pace!”, a scris pe pagina sa de Facebook, Mădălina Afrasinie.