O româncă refuză să părăsească Afganistanul. Mesaj uluitor: ”Părinții mei sunt terifiați, nu mai au încredere în judecata mea”

Ermina Strutinschi locuiește chiar în capitala în Kabul, oraşul cucerit de talibani. Ermina, care este directorul filialei locale a International NGO Safety Organisation, spune, într-o postare pe Facebook, că oraşul este „în mare parte calm” şi că talibanii nu i-au creat absolut nicio problemă până acum.

„Nu am niciun motiv să plec. Părinții mei sunt terifiați, nu mai au încredere în judecata mea”

Ermina Strutinschi: „Dragii mei, Mulţumesc pentru urările de ziua mea. Într-adevăr s-a dovedit să fie una memorabilă. Sunt în Kabul, în siguranţă, şi, în ciuda scenelor de groază filmate la aeroport pe care le vedeţi pe ecranele voastre acum, oraşul e în mare parte calm, şi nu am nici un motiv sa plec. Am trecut prin puncte de control talibane fără probleme, chiar ca femeie şi ca international. Am cumpărat legume în bazar, am vorbit cu negustorii. Magazinele sunt deschise, electricitatea şi telecomunicatiile functioneaza. Nu am fost ameninţată direct.

Ceea ce nu am nevoie de la voi e presiunea cum că ar trebui sa plec – nu am cum la momentul acesta, din cauza situaţiei de la aeroport, chiar dacă şs vrea, şi nu vreau să plec în primul rând. Sunt în siguranţă. Într-adevăr, situaţia este fluida, şocantă pentru mulţi, şi multi afgani au îngrijorări legitime în privinţa propriei persoane. În mod tragic, comunitatea internaţională, inclusiv unele ambasade vestice care erau privite de mulţi prieteni afgani ca bastioane ale drepturilor omului şi ale securitatii, au fugit.

Câteva ţări au impus un regim neanunţat de sancţiuni care va afecta civilii afgani cel mai mult, şi nu noua administraţie. Băncile, rezervele de bani pentru populaţie, şi situaţia economică în general sunt cea mai mare îngrijorare acum. Ce am nevoie de la voi e încredere în valoarea asistenţei umanitare şi de dezvoltare în Afganistan, şi susţinere şi răbdare pentru mine personal”, scrie românca pe contul său.

Pentru cei care lucrează în mass media, trebuie să realizaţi că titluri ca “Infernul Afgan” şi “Criză îăn Afganistan” sunt periculoase

Şi continuă: „Haosul de la Aeroportul Internaţional Hmid Karzai în acest moment se datorează reportajelor iresponsabile, care sunt imediat preluate de presa afgană. Într-o măsura cel puţin, Emiratul Islamic al Afganistanului (Talibanii) nu au câştigat militar, ci au invins într-o bătalie a narativelor.

Asta a fost posibil datorită mass media alarmiste, alimentată de o strategie vestică nefericită de a accelera “negocierile de pace” prin subminarea legitimităţii fostului guvern.

Zvonurile se transformă în fapte prin jurnalism înfometat, şi asta a inclus publicatii vestice reputate. Uneori mă întreb, sincer, cum anumite articole au trecut printr-un process editiorial. În mod significativ, aceste reportaje creeaza îngrijorări şi presiune pe internaţionalii rămaşi aici din partea familiilor şi prietenilor de acasă. Personal, am fost contactată de sute de persoane care mi-au spus să plec şi cum să plec – m-am chinuit să-mi amintesc cine sunt aceste persoane, în multe cazuri.

Părinţii mei sunt terifiaţi de această narativă unilaterală, şi au încetat să aibă încredere în abilitatea mea de a-mi aprecia mediul de operare chiar dacă sunt de peste şapte ani în această ţară şi acest oras, majoritatea timpului în afara unei baze militarizate şi responsabilă pentru propria siguranţă şi cea a angajaţilor mei. Sunt disponibilă, în măsura în care timpul îmi permite şi off the record, să vorbesc cu oricine din media”, este mesajul publicat în limba română şi engleză pe contul său de socializare.