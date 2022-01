Mesajul emoționant al lui Gheorghe Hagi. Are încredere deplină în selecționerul României: „Trebuie să fim lângă el!”

Marți, 25 ianuarie, Edi Iordănescu a fost numit noul selecționer al „tricolorilor”. S-a întâmplat chiar la Federația Română de Fotbal . Tehnicianul în vârstă de 43 de ani a fost felicitat de managerul tehnic de la Farul Constanța, Gheorghe Hagi. Acesta a declarat că fostul fotbalist își merită titlul.

Hagi a stat pe banca echipei naționale în 2001, atunci când „tricolorii” nu au reușit să se califice la Campionatul Mondial din Coreea de Sud și Japonia, după barajul cu Slovenia. Acesta a ținut să-l încurajeze pe Iordănescu.

A primit un mesaj emoționant din partea lui Hagi

„Cu toții trebuie să-i urăm baftă şi succes. Cu toții trebuie să fim lângă el. Sperăm să fie inspirat, să îşi atingă obiectivele şi gândurile pe care le are, să încerce să ne facă fericiţi, să califice echipa şi să facă tot mai bine la fiecare meci.

E o muncă grea, nu e uşor să construieşti o echipă competitivă, nu e uşor, îi va fi greu, e conştient de lucrul acesta, cunoaşte fotbalul românesc şi îi cunoaşte şi pe ceilalţi de afară.

O să ne demonstreze, iar noi sperăm să fie foarte bine”, a declarat Gică Hagi într-o conferință de presă.

Edi Iordănescu a fost încurajat și de Alin Stoica. Fiul lui Tudorel Stoica a declarat că noul selecționer merită o mulțime de calificări, noroc și sprijin.

„Când eram mici, nu cred că se gândea că va ajunge antrenor într-o bună zi. Înseamnă că l-a pasionat, a muncit mult. Îţi dai seama, că atunci nu puteam să ne dăm seama ce traiectorii vor avea carierele noastre. Îi doresc baftă.

Din punctul de vedere al vârstei este bine, vine cu idei noi. Dar timpul şi rezultatele vor demonstra asta. Îi doresc baftă nu să câştige, ci să se califice. Asta e cel mai important. Ar fi cea mai mare victorie”, a spus Alin Stoica.

Edi Iordănescu a oferit primele declarații după ce a devenit selecționer la doar 43 de ani. Tatăl său s-a bucurat de aceeași victorie în 1993.

„Pot să vă promit că o să dau tot ce am mai bun pentru echipa națională și la final să dea Dumnezeu să mergem împreună în Germania pentru turneul final

Nu am stat pe gânduri, am venit cu convingere, cu determinare, nu am ezitat niciun moment, am spus un Da puternic pentru echipa națională și am încredere mare în munca pe care o putem face împreună cu staff-ul, echipa și toți cei implicați în proiect. Uniți pentru România!”, au fost câteva dintre cuvintele transmise de Edi Iordănescu, pe Facebook, potrivit Fanatik.