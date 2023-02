Mesajul cutremurător pe care îl transmitea Bogdan Socol înainte de moartea fulgerătoare. Comentatorul sportiv se plângea că a fost forțat să dispară

O veste a zguduit lumea sportivă din România, vineri. Comentatorul sportiv Bogdan Socol a murit fulgerător, la vârsta de 42 de ani, în timpul unui antrenament. Jurnalistul înota în ape reci, iar sesiunea s-a încheiat tragic. Intrat într-un lac înghețat, nu a mai găsit ieșirea și a intrat în șoc hipotermic.

În urmă cu câteva zile, Socol anunța într-un mesaj postat pe contul de Facebook că este nevoit să se retragă din activitatea profesională. El devenise cunoscut la microfonul mai multor televiziuni, acolo unde comentase numeroase partide de fotbal. În ultimii ani, avusese mai multe dispute cu șefii de la Digi Sport, televiziune de unde fusese suspendat.

Bogdan Socol anunța că se retrage din cariera jurnalistică

Bogdan Socol anunța că nu mai are loc în breaslă și trebuie să se reorienteze. Așa că decisese să se alăture echipei României de înotat în ape reci. De-a lungul timpului, el s-a remarcat cu mai multe postări acide la adresa confraților, fapt care i-a atras antipatii și multe uși închise. Recent, fusese suspendat de platforma FlashScore, din cauza unor comentarii critice făcute în timpul Campionatului Mondial de Fotbal, îndreptate către comentatorii TVR.

„Privesc tastatura și spațiul mare alb ce mi se întinde în față pe platforma WordPress și încă nu realizez momentul în care mă aflu. În urmă cu 10 ani mi s-ar fi părut o glumă proastă, iar acum 20 de ani, nici nu aș fi putut să o iau drept glumă. Dar acum, asta este realitatea. Tristă sau cum o mai fi ea, asta e realitatea. Sunt în fața unei morți. A uneia din propriile mele morți. Pentru că mai bine de două decenii, asta a fost viața mea, căreia i-am dedicat tot ce am avut mai bun.

Am trăit-o cu pasiune, cu bucurie în suflet și pe chip la numeroasele reușite, dar și cu nervi, frustrare sau lacrimi în situațiile mai puțin plăcute pe care le întâlnești inevitabil într-o viață. Dar de astăzi, se încheie un capitol major al existenței mele și tot ce am de făcut este să renasc din propria-mi cenușă, să mă ridic și să merg pe drumul meu, care va fi altul față de cel pe care am tot umblat de când mă știu, practic.

Dar nu este o moarte bună, naturală, ci cauzată de unele forțe din exteriorul meu. Pentru că, citându-l pe marele Ion Gavrilă Ogoranu, liderul mișcării de rezistență anticomunistă din Munții Făgăraș: „ucis am fost doar când am fost vândut de confrații mei…”, scris Bogdan Socol în postarea respectivă, publicată pe blogul personal.

Ultima postare pe Facebook

În ultima postare publicată de Facebook, jurnalistul vorbea despre comentatorii sportivi care au ajuns la microfon și care, în opinia lui, nu meritau poziția respectivă.

„Viata nu se măsoară prin numărul respiratiilor, ci prin momentele care ti-au tăiat respirația, a spus scriitoarea americana Maya Angelou. Pornind de la acest citat minunat, îmi permit acum, când nu mai fac parte din „branșă”, sa ma întreb cum au ajuns niste persoane, dintre care unele nu știu când se folosesc corect cuvintele doar și decât, sa aibă chiar funcții de conducere în unele instituții din presa sportiva. Sau ce lasa în urma lor mulți din cei care acum activează „cu succes” și încearcă sa se facă tot mai vizibili în domeniu.

Stiu, mulți chemați, puțini aleși, dar senzația mea, și nu numai, este ca alegerea asta a fost făcută neinspirat, ca să nu spun mai mult. Pentru ca și cei care aleg nu au ajuns pe meritele lor în acea pozitie, ci din varii motive, dar nu profesionale.

Iar atunci când vor privi în urma, acești „aleși” nu vor găsi poate niciun moment care sa fi tăiat respirația celor care i-au citit, i-au ascultat sau i-au văzut.

Si atunci, poți spune ca ei au trăit măcar o clipa cu adevărat în presa sportivă?!”