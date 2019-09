„Se întrece orice limită a bunului simț și a rușinii față de oameni și a fricii față de Dumnezeu. Mi se pare un mare afront adus întregii țări, când un individ ca acest #TudorChirilă un moralist cu puseuri de patriot de ocazie, s-a dezbrăcat în chiloți arătându-și toată goliciunea în fața tuturor, la emisiunea…Vocea României..??? nu-l știu, nu-l cunosc, nu am cântat niciodată împreună…dar aș vrea să-l întreb ce legătura are el cu acest fel de comportament dezechilibrat, cu România și cu… vocea ei..? Cine sunt cei care permit asemenea insulte..? Cine sunt responsabilii pentru felul în care așa zișii “artiști” ai acestei țări influențează și devin modele pentru copiii noștri? De ce nimeni nu ia măsuri? De ce nimeni nu-i trage pe dreapta? , a scris pe facebook naistul Nicolae Voiculeț după ce Tudor Chirilă s-a dezbrăcat într-un show tv.

De ce este lăsat acest “artist” care în văzul lumii se dezbracă de haine și de caracter, să mai apară public și de ce i se alimenteză încontinuu egocentrismul bolnav, nefiind la prima abatere voiaristă..?! Normal ar fi să fie dat afară de postul de televiziune, să fie interzis pe toate canalele media și să nu mai fie lăsat să exhibiționeze public pe scenă sau în „concerte”. Mulți dintre acești “artiști” autohtoni sunt ca un puseu de febră, care contaminează cu boala lor publicul sleit, care inca mai speră într-o miraculoasă „transfuzie“ de bună-cuviință, mai afirmă Voiculeț.

Întreaga scenă s-a petrecut atunci când a intrat în platou un concurent care s-a prezentat, printre altele, drept pictor de nuduri. În momentul în care a aflat cu ce se ocupă respectivul, Tudor Chirilă a început să se dezbrace, iar momentul a fost „condimentat” de Horia Brenciu, care s-a așezat în patru labe, lăsându-se „călărit” de Tudor Chirilă.

„Îmi pare rău pentru imaginile deplasate din episodul de la Vocea Romaniei, în care m-am lăsat dus de val și m-am dezbrăcat în timpul filmărilor. Sunt major, îmi asum că au fost gesturile mele, dar mi-ar fi plăcut ca producătorii să nu lase pe tv acele cadre, mi-am exprimat dorința fermă ca momentul ăsta să nu apară, dar n-am reușit să înduplec pe nimeni. Așa că I did it, I own it”, a scris Tudor Chirilă pe contul său de Facebook.

Te-ar putea interesa și: