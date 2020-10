Silviu Huţanu, membru al formaţiei SoundCheck Band, s-a stins din viaţă joi, 29 octombrie. Tânărul fusese diagnosticat cu COVID-19 în urmă cu două săptămâni şi era internat la secţia de Terapie Intensivă a Spitalului de Neurochirurgie din Iaşi

Pe reţelele de socializare au fost publicate mai multe mesaje emoţionante în memoria artistului Silviu Huţanu, printre care se află şi iubita, dar şi mama cântăreţului. Cele două sunt distruse de durere şi îşi iau rămas bun de la el în cuvinte tulburătoare.

Era foarte credincios

„Ţi-am fost alături până la final/ Am iubit Până la Dumnezeu și înapoi/Pe pământ/ Tu ai ales Cerul, Eu Pământul/ Ai crezut în visele mele și/ M-ai încurajat să le urmez/ M–ai acceptat așa cum sunt/ Am ținut Secretul până la Final/ Pentru că Am și mereu voi avea încredere/ În tine, Dragul meu…”, este mesajul scris de iubita lui, Laura, sub forma unei poezii.

„Băiatul meu frumos și credincios, Silviu scump, drag și prețios înaintea ochilor Domnului nostru Isus Hristos, a plecat să se întâlnească cu Domnul. Ne vom întâlni în veșnicie, mamă! Asta este nădejdea noastră, Cel care și-a dat viața pentru păcatele noastre și pe care tu l-ai propovăduit neîncetat și pe care L-ai iubit. Te iubesc Silviu”, i-a transmis mama sa.

Nu avea alte boli grave

Apropiaţii artistului spun că acesta nu avea alte boli grave, excepţie făcând o hipertensiune pe care o ţinea sub control.

Alex Huţanu, fratele lui, spune că primele simptome au debutat în zilele de 10-11 octombrie. Luni, 12 octombrie, a mers la Institutul Regional de Oncologie din Iaşi pentru a-şi face testul PCR, testul de depistare a infecţiei cu COVID-19.

Pe data de 13, după ce rezultatul testului a ieşit pozitiv, a fost internat la Spitalul „Căi Ferate” din Iaşi. Pentru că starea lui s-a înrăutăţit şi avea nevoie de mai mult suport de oxigen, medicii au decis să-l transfere la secţia de Terapie Intensivă de la Spitalul de Neurochirurgie din Iaşi, acolo unde şi-a dat ultima suflare.