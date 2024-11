Dilema lui Lucescu înaintea meciului cu Kosovo. Pe cine preferă între Bîrligea și Drăguș

Mircea Lucescu a avut o dilemă înaintea meciului pe care echipa națională de fotbal îl va juca împotriva Kosovo. Selecționerul a trebuit să aleagă între Daniel Bîrligea, atacantul FCSB, și Radu Drăguș, fotbalistul lui Trabzonspor.

Selecționerul se dovedește conservator când vine vorba să aleagă titularii echipei. Așa a procedat și de această dată când a fost nevoit să aleagă între Bîrligea și Drăguș.

Meciul dintre România și Kosovo, în Liga Națiunilor, a fost programat vineri, 15 noiembrie, pe Arena Națională. Mircea Lucescu a declarat că va începe meciul cu Denis Drăguș, în centrul atacului. Conservator, antrenorul a declarat că nu dorește să schimbe echipa câștigătoare din jocurile trecute. Jucătorul lui Trabzonspor a fost titular, până acum la echipa națională de fotbal.

„Nu am niciun motiv să schimb jucătorii, am câştigat meciurile până acum. Bîrligea joacă foarte bine la echipa de club, trebuie să aştepte să îi vină rândul şi la echipa naţională. Drăguş ne-a marcat goluri, nu am niciun motiv să schimb jucătorii. Eu nu fac experienţe, experienţe le las altora”, a declarat Mircea Lucescu.