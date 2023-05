Mesaj cu tâlc. Mircea Geoană s-a întâlnit cu Kevin McCarthy, liderul Camerei Reprezentanților

Comentând situația de pe frontul din Ucraina la Antena 3, Mircea Geoană a spus : „Următoarele luni vor fi nu decisive, dar determinante. Este decizia conducerii Ucrainei când, în ce mod și în cel loc va declansa contraofensiva. Interesul nostru, inclusiv al României, este de a vedea ca Ucraina are cât mai mult succes cu putință, pentru ca un suces mai rapid și serios ar precipita, speram noi, o soluție de pace”, „Trebuie sa fim extrem de atenti in a sprijini Republica Moldova, Georgia si Bosnia. Chisinaul nu se afla sub amenintare militara, dar e un razboi hibrid total impotriva orientarii europene”, a adăugat acesta. Geoană a spus că dacă Rusia este lăsată să învingă Ucraina, atunci acest lucru ar fi o invitație către alte superputeri de a proceda la fel în alte zone ale globului.