Aprig contestat de suporterii lui Dinamo Kiev, după ce a semnat cu formația din capitala Ucrainei, Mircea Lucescu a decis să rămână totuși la clubul „alb-albastru”. El a început treaba chiar în ziua în care a împlinit 75 de ani. Tehnicianul român a primit un sprijin din partea patronului Igor Surkis, care i-a amenințat pe jucători că ar trebui să bifeze performanțe cât mai repede sub comanda lui „Il Luce”.

„Cred că dacă nici cu ACEST antrenor nu veți reuși să obțineți succese, atunci nu-mi rămâne altceva de făcut decât să vă schimb pe toți – să aveți noroc!”, le-a transmis Surkis fotbaliștilor, conform presei din Ucraina.

În ceea ce-i privește pe fanii care i-au contestat decizia de a-l numi pe Mircea Lucescu pe banca tehnică a lui Dinamo Kiev, miliardarul a spus.

„Nu pot să mă împac cu ideea că Mircea Lucescu nu poate fi acceptat de către suporteri. Eu l-am angajat pentru calitățile sale profesionale, restul nu mă interesează.

Dacă va avea succes, atunci va merita să fie aplaudat. În caz contrar, lumea poate să vină la mine și să-mi spună ce-l doare. Dar într-o manieră civilizată și în limitele legii. Altfel, putem acționa ca să împiedicăm tevatura care are loc acum.”

„Șahtior este istorie pentru mine. O istorie extraordinară, dar istorie. Sentimentele, emoțiile sunt în continuare. Eu nu mă dezic de ce s-a întâmplat în acea perioadă, dar eu sunt un antrenor profesionist și știu să împart lucrurile. Știu ce înseamnă emoțiile, sentimentele, dar știu și ce înseamnă datoria profesională”, a spus Mircea Lucescu la prezentarea oficială.

Întrebat dacă a discutat cu Rinat Ahmetov, patronul de la Șahtior, tehnicianul a afirmat. „Nu am discutat înainte cu el, ci după ce am semnat. Mi-a urat succes, i-am explicat de ce am făcut lucrul acesta. Voiam să mă întorc într-un fotbal în care am fost înconjurat cu dragoste.”