Cincisprezece minute în plus de mers pe jos în fiecare zi sau alergarea uşoară pe o distanţă de un kilometru ar îmbunătăţi productivitatea şi extinde speranţa de viaţă, contribuind la creşterea economică, potrivit unui studiu realizat de grupul de asigurări Vitality şi organizaţia RAND Europe, citate de Agerpres.

Stimularea creşterii economice se datorează, potrivit studiului, ratelor mai scăzute de mortalitate – dacă oamenii sunt mai activi fizic, muncesc mai mult şi contribuie la economie – şi scăderii numărului de zile de concediu medical.



Hans Pung, preşedintele RAND Europe, a declarat că studiul a evidenţiat ”o relaţie semnificativă între lipsa de activitate fizică şi scăderea productivităţii” şi ar trebui să le ofere factorilor de decizie şi angajatorilor ”noi perspective asupra modului în care pot spori productivitatea”.

OMS recomandă tuturor persoanelor adulte cel puţin 150 de minute de efort fizic de intensitate moderată sau 75 de minute de activităţi fizice viguroase pe săptămână.

Un studiu publicat anul trecut a constatat că în jur de 40% dintre persoanele adulte din Statele Unite, 36% din Marea Britanie şi 14% din China fac prea puţină mişcare pentru a se menţine sănătoase.

Studiul RAND / Vitality s-a bazat parţial pe date prelevate de la aproximativ 120.000 de persoane din şapte state. Apoi a modelat şi proiectat beneficiile economice potenţiale ale creşterii nivelului de activitate fizică la nivel global pentru 23 de ţări.

S-a constatat că în cazul în care toate persoanele adulte cu vârste cuprinse între 18 şi 64 de ani ar merge pe jos 15 minute în plus pe zi, producţia economică la nivel global ar putea creşte cu circa 100 de miliarde de dolari an de la an, notează Reuters.

Totodată, s-a constatat că persoanele de 40 de ani sedentare şi-ar putea extinde speranţa de viaţă, în medie, cu 3,2 ani dacă ar face jogging 20 de minute pe zi.

Te-ar putea interesa și: