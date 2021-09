Merkel, în ochii lui Jean-Claude Juncker: „Are umor, leadership și inteligență”

Dar ce lasă cu adevărat drept moștenire Europei? Am discutat despre asta cu un alt lider politic longeviv, fostul președinte al Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Reporter: Domnule Președinte, ați dori să ne împărtășiți câteva momente memorabile din anii în care ați lucrat împreună cu Angela Merkel?

Jean-Claude Juncker: Este o persoană cu un simț al umorului deosebit, chiar dacă în Germania este cunoscută ca o persoană cu picioarele pe pământ… Își imita mereu colegii, inclusiv pe mine, chiar dacă nu mă imita niciodată în prezența mea. Îi imita pe Sarkozy, pe Trump și pe alții într-un mod minunat. Era o artistă în acest sens.

Reporter: Dar vă amintiți vreo controversă pe care ați avut-o în trecut cu toate aceste crize?

Jean-Claude Juncker: Bineînțeles că am avut ciocniri. Pe scurt, ciocniri… mari controverse, să spunem, mai ales asupra Greciei, pentru că nemții, propriul său grup parlamentar, presa germană nu respectau demnitatea poporului grec. Și, apoi, eu îi spuneam că Grecia este diferită de viziunea pe care o avea ea.

Reporter: Puteți spune că ați convins-o?

Jean-Claude Juncker: Nu, dar am încercat. Am reușit cu alții, în special cu președintele francez de atunci, François Hollande. Și ministrul de Finanțe al lui Merkel, Schauble, care era un bun prieten al meu, printre altele, și era un mare pro-european, ar fi vrut să excludă temporar Grecia din zona euro. Eu eram puternic împotriva acestei idei. Și ea nu a fost niciodată în favoarea i, dar niciodată nu a negat utilitatea ideii. În final, însă, este o persoană care gândește întotdeauna în perspectivă, a gândit că o astfel de soluție ne-ar putea pune în dificultate cu Italia și cu alte țări.

Reporter: O descrieți – și așa este în general descrisă – ca un om pragmatic. Dar care a fost, în opinia dumneavoastră, cel mai mare succes și cel mai mare eșec al său?

Jean-Claude Juncker: Cred că cel mai mare eșec al său este reticența pe care a arătat-o ​​în timpul crizei din Grecia. Din cauza ezitărilor și a reticenței sale, am pierdut timp. Grecia ar fi putut fi ajutată mai devreme.

Reporter: Prin urmare, în afară de Grecia, în general, care a fost cel mai mare succes al său și care este cea mai mare moștenire pe care o lasă Europei?

Jean-Claude Juncker: Cel mai mare succes al său, după părerea mea, este rolul pe care l-a jucat în timpul crizei refugiaților din august și septembrie 2015. S-a opus categoric ideii de închidere a frontierei germane dintre Tirol în Austria și Bavaria în Germania, deoarece chiar și în acest caz gândea într-un fel și avea un mod de a înfrunta această criză importantă, punându-o în perspectivă.

Am vorbit adesea la telefon în acea perioadă și ne-am întâlnit foarte des și mi-a spus: ce imagine vom da despre Uniunea Europeană și despre Europa către restul lumii dacă închidem granițele, dacă punem soldați și polițiști la granița cu Austria, respingând aceste persoane sărace, multe proveniente din Siria, altele din Afganistan, venite de pretutindeni? Oameni săraci, oameni disperați. Și a făcut-o, acționând împotriva majorității opiniei publice germane și împotriva majorității propriului grup parlamentar, împotriva CDU. Un lider este cineva care are capacitatea de a spune nu propriei formațiuni.

Reporter: Prin urmare, este un lider.

Jean-Claude Juncker: Este un lider. Și ce lasă Merkel în Europa drept moștenire? Ea pleacă după ce a ancorat ferm Germania în Europa. A dat de înțeles clar cetățenilor germani că Europa face parte din „rațiunea de stat” a Germaniei, și aceasta este cea mai mare moștenire pe care ne-o lasă, pentru că după ea nu vor mai exista cancelari care să nu fie proeuropeni.

Reporter: Să privim spre viitor. Va păstra Germania conducerea sa în Europa după Merkel?

Jean-Claude Juncker: Nu există o conducere germană în Europa. Aceasta este o viziune germană împărtășită de greci și de toți ceilalți, dar Uniunea Europeană nu a fost niciodată un grup de țări condus de Germania. Acest lucru nu este adevărat. Însă, este adevărat că Germania are un rol important, este cea mai mare țară, cea mai puternică economie, țara cu cel mai mare număr de vecini europeni.

Deci, Germania trebuie să-și joace rolul în centrul continentului. Germania este foarte aproape de Europa Centrală și de Est. Prin urmare, Germania are un rol, indiferent de cine este cancelar. Dar ea a făcut-o într-un mod foarte foarte atent, trebuie să spun, înțelept și inteligent, deoarece asculta toate țările, indiferent dacă erau mari, mijlocii sau mici. Când eu eram prim-ministru, nu mi-a dat niciodată impresia că mă tratează cu condescendență. Mi-a dat impresia că este la fel de importantă ca și președintele Statelor Unite.

Reporter: Și, în concluzie, cum va fi Europa în anii următori, după părerea dumneavoastră, pe o scenă internațională în schimbare?

Jean-Claude Juncker: Scena internațională se schimbă, dar Uniunea Europeană nu se schimbă suficient. Nu ne adaptăm la noua lume a viitorului, la ceea ce vom avea nevoie în 2030 sau 2040. Și cred că rolul internațional al Uniunii Europene trebuie să crească, inclusiv rolul internațional al euro, moneda noastră comună. Nu trebuie să fim prea modești, dar nu trebuie nici să încercăm să predăm lecții întregii lumi. Aceasta este o non-virtute europeană: ori de câte ori suntem în Africa sau Asia, le spunem cum să se comporte. Nu le place asta. Iar rolul Europei nu este de a da lecții altora, ci de a da un bun exemplu.

Reporter: Avem lideri carismatici de pus în frunte?

Jean-Claude Juncker: Trebuie demonstrat.

