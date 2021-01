Merkel e mai tare ca Ceaușescu. În Germania mileniului III, supravegherea adversarilor politici se face pe față și conform legii. Totul pleacă de la un articol din constituția germană. „Partidele ai căror… susținători se comportă într-un mod menit să afecteze sau să elimine ordinea de bază democratică … sunt neconstituționale” și pot fi astfel interzise de Curtea Constituțională Federală.

Merkel e mai tare decât Ceaușescu.

Că Alternative für Deutschland (AfD) ar vrea să răstoarne ordinea democratică din Germania este o idee care nu poate să răsară decât în mintea unor activiști de extremă stânga, precum Anetta Kahane, o fostă informatoare a STASI.

Cu toate astea, BfV(Bundesamt für Verfassungsschutz- biroul Federal de Protecție a Constituției) își pune serios problema supravegherii sub acuzația de extremism de dreapta.

Pentru ca instanța să poată lua această decizie, are nevoie de probe, BfV are la dispoziție toate mijloacele de supraveghere posibile. “Spionii” pot supraveghea comunicațiile electronice ale membrilor de partid, E permisă chiar infiltrarea unor agenți sub acoperire în partid.

În acest moment, ministrul de interne, Horst Seehofer, studiază un raport de 1.000 de pagini trimis de BfV cu motive pentru a pune AfD sub supraveghere.

Merkel e mai tare decât Ceaușescu. Germania e stat polițienesc?

Alarmați de perspectivă, mai ales că e an electoral, liderii Afd s-au adresat unei instanțe din Kon,.

Cu câteva zile mai devreme, copreședintele AfD Jörg Meuthen, , a publicat un comunicat de presă, menționând că un document intern al filialei BfV din Berlin a concluzionat că „nu există suficiente indicii care ar putea justifica urmărire”.

Firește și acest document s-a întors împotriva AfD. “Faptul că AfD a avut acces la un document intern a provocat iritare la Berlin, deoarece sugerează cu tărie că există scurgeri de informații din agenție., drept urmare, șeful unității care a redactat-o, scrie politico.eu.

Celor care cred că trecutul hitlerist al Germaniei justifică poliția politică, le-aș recomanda să cântărească o altă amenințare. Aceea ca Germania să devină un stat polițienesc, ca pe vremea Gestapoului sau , mai recent, a Stasi.