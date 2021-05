Sigur, sa vezi un barista profesionist cum danseaza dupa tejghea si cum iti prepara ceasca de espresso, cum te serveste apoi cu o bautura care arata, miroase si are un gust perfect, poate fi un moment de respect si placere personala. Dar, avand in vedere cele mai noi aparate espressor de preparat cafeaua acasa, acum ai posibilitatea sa te bucuri de bauturi fara cusur oricand (si mai ales in diminetile in care te grabesti sa ajungi la birou sau in pauzele de relaxare pe care le ai daca lucrezi de acasa). In plus, cu un espressor de calitate iti poti surprinde si delecta oricand invitatii.

Un espressor te ajuta sa-ti prepari rapid cafeaua de dimineata

SiI nu doar cafeaua. Cele mai noi aparate espressoare pot sa realizeze o multime de bauturi extraordinare: latte, cappuccino, espresso scurt sau lung etc. Sa prepari acasa cafeaua dorita inseamna sa te incadrezi in propriul ritual personal.

Un espressor te ajuta sa descoperi o lume infinita de bauturi pe baza de cafea

Cand ai un aparat care functioneaza cu capsule sau cand folosesti doar cafea pre-macinata, nu te prea bucuri de o selectie vasta de bauturi. Nu asta se intampla cu cele mai noi espressoare care au evoluat mult si care iti permit sa-ti deschizi o intreaga lume a cafelei artizanale acasa.

Explorezi mai usor tainele cafelei

Cel mai mare secret al cafelei adevarate este acesta: cu cat bei mai multe cani, cu atat intelegi mai bine ce gusti si ce iti place. Preparand acasa espresso, esti liberi sa testezi multe soiuri de cafea, cu niveluri diferite de prajire, origini diferite, nivel variat de macinare, cantitate diferita de cafea etc. Toate acestea modifica gustul cafelei si cu un bun espressor la indemana vei putea sa descoperi tot mai mult despre cafea.

Aparatele espresso moderne te ajuta sa-ti impresionezi oaspetii

Acum poti gasi foarte usor espressoare profesionale, espressoare de calitate, durabile, solide si cu o multime de functii – espressor automat delonghi , espressor manual , espressor automat philips cu dispozitiv spumare sistem cappuccino etc. Poti controla usor temperatura sau aburul de lapte, puterea si intensitatea.

Cu un espressor de calitate vei putea sa-ti delectezi invitatii asa cum se cuvine. Doresc cappuccino? – se face. A zis cineva espresso lung? – Imediat. Prefera cineva Latte? – in cateva secunde. Varietatea aceasta de bauturi este oferita de un singur aparat: espressorul. Esti liber sa testezi si sa-ti servesti invitatii cu bautura pe care o prefera. Party-urile de gradina, intalnirile cu prietenii la o sueta, discutiile cu prietenele dupa job vor deveni si mai interesante in compania cafelei perfecte. Iar tu vei putea sa faci cafeaua perfecta pentru oricine, in doi timp si trei miscari, pentru ca vei avea alaturi un espressor de calitate.