Mercur revine în Săgetător și dă lumea peste cap. Cele patru zodii care închid ciclul

Reintrarea planetei Mercur în Săgetător, pe 11 decembrie 2025, marchează un punct de cotitură pentru patru semne zodiacale, potrivit Yourtango.

Revenirea are loc după o perioadă prelungită de retrogradare, iar tranzitul aduce clarificări în contextul transformărilor asociate cu Saturn în Pești.

Conform informațiilor publicate, „Mercur în Săgetător este creativ, aventuros și curajos”, fiind descris ca un tranzit care poate susține aceste semne să înainteze și să depășească situațiile rămase nerezolvate.

Deși Mercur se află „în detriment” în acest semn, se subliniază că energia rămâne una utilă, întrucât are potențialul de a oferi impulsuri noi.

Mercur formează un aspect favorabil cu Pluto, un context ce „încurajează dezvoltarea încrederii în sine”, în timp ce luna decembrie este prezentată ca o perioadă dedicată recăpătării controlului și asumării transformărilor din ultimele luni.

Pentru Săgetător, reintrarea lui Mercur are impact direct asupra ambiției și direcției personale. Potrivit informațiilor furnizate, „Mercur înapoi în semnul tău te face mai ambițios”, iar comunicarea ar putea deveni mai fluidă, susținută și de prezența lui Venus.

Se menționează că „Mercur în semnul tău aduce o nouă dinamică [...] te ajută să te desprinzi de trecut”, printr-un proces în care accentul cade pe desprinderea de elementele care pot limita evoluția. Contextul planetar ar favoriza asumarea unor roluri cu mai multă responsabilitate și consolidarea nivelului de înțelegere.

La Gemeni, influența se manifestă în zona relațiilor, unde perioada este descrisă ca „un moment alchimic”. Se evidențiază faptul că direcțiile conturate până acum pot genera noi progrese.

„Mercur aici îți arată comorile pe care le deții în abilitatea ta de a comunica cu ceilalți”, se precizează, aspect legat de creșterea empatiei și a înțelegerii. Se descrie și faptul că, începând cu 11 decembrie, tranzitul reprezintă „renașterea ta”, favorizând reconectarea cu propria voce, fie prin scris, fie prin învățare.

Pentru Fecioară, Mercur activează zona legată de casă și familie. Se notează că „ceva se încheie acasă”, într-un proces ce implică explorarea trecutului și o mai bună înțelegere de sine.

Prezența lui Venus ar putea accentua empatia, iar despre creativitate se afirmă: „Dacă te-ai simțit blocat creativ, acum inspirația revine.”

Pe 25 decembrie poate exista o perioadă mai lentă din cauza unui careu cu Saturn, însă aceasta este descrisă ca un moment care „ajută să fii mai meticulos cu obiectivele tale”.

Pentru Pești, tranzitul marchează o fază de început. „Pești, pregătește-te să pornești într-o nouă călătorie”, se precizează, cu referire la oportunități în domeniul profesional sau personal.

Se explică faptul că „Mercur în această parte a hărții tale luminează ideile pe care le ai și îți arată munca pe care trebuie să o faci”, iar influența lui Saturn susține formarea unor obiceiuri menite să eficientizeze progresul.

Prezența lui Jupiter în Rac este asociată cu direcții mai bine conturate, în timp ce ritmul evoluției este descris astfel: „Lucrurile necesită timp, deci nu grăbi procesul.”