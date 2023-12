Mașina viitorului, cu AI integrat, anunțată de Mercedes

Mercedes se află printre primii producători care introduc inteligența artificială în experiența de conducere. Producătorul va implementa inteligența artificială în asistentul virtual disponibil pe sistemul MBUX, transformând astfel această tehnologie într-una mai apropiată de interacțiunea umană.

Mercedes lansează o mașină cu inteligență artificială

Noul MBUX, dotat cu tehnologie AI, va fi prezentat la CES, evenimentul de tehnologie desfășurat la Las Vegas, alături de alte două inovații semnate de Mercedes.

Inteligența artificială va fi introdusă în noul CLA Concept, deja prezentat publicului european și care va fi introdus în premieră în SUA, precum și în viitorul G Class electric, care va fi expus într-o variantă camuflată.

CLA Concept reprezintă un prototip al viitorului model de serie electric CLA și al altor trei modele conexe.

În paralel, G Class electric, denumit EQG, își va face debutul în anul următor și va reprezenta primul vehicul off-road 100% electric disponibil pe piață. Automobilul va păstra o conexiune strânsă cu modelul actual G Class, beneficiind de o serie de îmbunătățiri odată cu lansarea versiunii electrice.

Inteligența artificială, capabilă să imite un dialog cu o altă persoană

Sistemul de asistență alimentat de inteligență artificială se bazează pe asistentul vocal „Hey Mercedes”, integrat în sistemul de operare MB.OS.

Acesta va furniza o interfață „expresivă” și va facilita o interacțiune naturală, imitând dialogul cu o altă persoană.

„Mercedes-Benz reinventează experiența digitală a pasagerilor, valorificând AI pentru a oferi o interacțiune umană cu Asistentul virtual inteligent MBUX. Include caracteristici empatice care se sincronizează cu stilul și starea ta de condus. Împreună cu arhitectura noastră internă MB.OS, această abordare va defini viitorul luxului digital”, a declarat Ola Källenius, CEO Mercedes-Benz, potrivit profit.ro.

Tehnologia AI în lumina reflectoarelor la CES 2024

Pe de altă parte, celebrul eveniment de tehnologie din Las Vegas va găzdui companii specializate în producția de diverse componente sau servicii fundamentate pe tehnologia AI.

Aceste inovații ar putea fi integrate în viitor de producătorii de automobile.

Exemplele se referă la domeniul asistenței personale, personalizarea vehiculelor și includ componente ale sistemelor de asistență la conducere, cum ar fi senzori sau camere, care vor juca un rol esențial în tehnologiile de conducere autonomă.

Au fost menționate diverse companii, de la cele binecunoscute la cele mai puțin cunoscute, printre care Aeva, aiMotive, Aurora Labs, Helm.ai, Imagry Inc., LeddarTech, Provizio, Recogni Inc., Robosense sau SiLC Technologies Inc.