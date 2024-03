Social Membru în CA al BNR, cu averea în conturi. Câte sute de mii de lei are puși „la saltea”







Virgiliu Jorj Stoenescu, membru în consiliul de Administrație al BNR are cam toată averea în conturi sau în opere de artă. Așa se face că este unul dintre puținii economiștii de la Banca națională care nu are nici un teren. La capitolul imobile, acesta deține împreună cu soția un apartament de 129 de metri pătrați, în București, pe care l-a cumpărat în 1994.

De asemenea cei doi mai dețin și două dependințe de 12 și 13 metri pătrați, tot în București. La capitolul mașini, economistul nu are trecut nimic. Însă are tablouri și icoane în valoare totală de 9.000 de euro.

12 conturi și depozite pline de bani

De asemenea mai are monede numismatice din aur și argint în valoare de 7.000 de euro.

La capitolul conturi acesta are 12 conturi și depozite. Astfel în contul curent se găsesc 9754 de lei. Într-un depozit din 2017 sunt 33.080 de lei. Într-un alt depozit din 2014 sunt 4769 de lei. Într-un alt cont curent din 2004 se găsesc 111.316 lei.

Într-un alt cont din 2019 economistul are 14928 lei. În două depozite bancare deschise în 2022 are 350.000 de lei. Într-un alt depozit tot din 2019, acesta are 180.570 de lei. De asemenea în 2023 economistul a mai deschis un cont în care a pus deja 120.000 de lei. Într-un alt cont curent din 2012 mai are 222.467 lei.

Venituri din trei surse

De asemenea mai are și un depozit cu 182.412 lei. Economistul are și două credite. Unul este de 170.000 de euro cu data scadentă în 2037. De asemenea mai are un credit de 20.300 de lei care trebuie achitat în 2025. La capitolul venituri acesta câștigă 283.204. Soția sa este angajată și ea la BNR, dar salariul este confidențial.

De asemenea aceasta mai are și indemnizația de membru CS al FGDB în valoare 126.466 de lei. Economistul mai încasează 97317 de lei ca pensie. Și de la Uniunea Scriitorilor mai încasează și 35.736. Și soția acestuia încasează 136.794 de lei ca pensie.