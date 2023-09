AUR și George Simion se confruntă cu un scandal chiar în interiorul partidului. Poliția face anchetă

Polițiștii din Ialomița a demarat o anchetă pentru presupuse fapte de viol comise în timpul taberei de vară a organizației de tineret AUR . Presupusul viol s-ar fi produs săptămâna trecută, într-o cameră a hotelului Holyday Blue din stațiunea Olimp.

Adolescenta, în vârstă de 17 ani, a sesizat Poliția că ar fi fost violată, după ce a consumat alcool în zilele de 14 și 15 septembrie alături de mai mulţi membri ai delegație AUR. Când s-a trezit a simțit dureri în zona inghinală, observând că prezintă urme de sânge.

Tânăra s-a prezentat cu părinții la UPU unde i-au fost recoltate probe biologice pentru analize toxicologice. De asemenea, i s-a efectuat un test rapid pentru droguri, rezultatul fiind negativ.

Potrivit unor surse, adolescenta ar fi consumat alcool alături de doi bărbați în vârstă de 40 de ani. Aceştia ar fi V. G. și G. N., ambii din Com. Mărculești, jud. Ialomița, fără antecedente penale.

Vicepreședintele AUR Constanța a declarat că deocamdată nu ştie nimic despre acest caz. Liderul AUR a mai spus că va lua legătura și cu colegii din Ialomița și cu alți participanți pentru a afla ce s-a întâmplat în acel hotel din Olimp. Vor face și propria anchetă în acest scandal, dar Poliția este chemată să facă lumină în acest caz.

„În acest moment nu am niciun fel de date referitor la plângerea depusă de acolo. O să iau legătura și cu colegii ca să vedem ce s-a întâmplat, dar este evident că este rolul organelor de cercetare ca să verifice. Nu am auzit absolut nimic de acest gen. Referitor la organizația de tineret chiar nu am auzit de astfel de lucruri. Din câte am citit, ulterior, la Ialomița a fost depusă plângerea. Haideți să vedem, cel mai bine să vă spună organele de anchetă, ce plângere s-a depus, ei să facă publice dacă au ceva de făcut și evident să vedem dacă există și alte elemente”, a spus vicepreședintele AUR Constanța, Dumitru Bădrăgan.