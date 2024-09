International Meloni și Musk, legătură consolidată în politică și inovație tehnologică







Imediat după ce europarlamentarii Fratelli d'Italia au votat împotriva reconfirmării lui Ursula von der Leyen la conducerea Comisiei Europene, Giorgia Meloni a acordat un interviu publicaţiei Corriere della Sera.

Unele dintre răspunsurile sale de atunci aruncă, cu siguranță, o lumină asupra deciziei premierului de a primi „Global Citizen Award”, un premiu prestigios al Consiliului Atlantic, din mâinile lui Elon Musk.

Cu atât mai mult acum, când fondatorul Tesla și SpaceX și proprietarul platformei X (fostul Twitter) îl sprijină mult mai activ şi explicit, atât financiar cât și politic pe Donald Trump în campania prezidențială americană.

Relația dintre Italia şi Statele Unite ale Americii

În iulie, Corriere a întrebat-o pe Giorgia Meloni dacă votul FdI împotriva lui Von der Leyen reflectă un „pariu” pe Trump, iar premierul Italiei a răspuns: „Sunt liderul unui partid european care are printre aliați și partidul republicani.

Este evident că toate lumea ştie care sunt afinitățile mele politice cu sistemul american. Acest lucru nu m-a împiedicat să lucrez foarte bine cu administrația Biden. Aș continua să fac asta dacă Biden ar fi confirmat, așa cum aș lucra bine cu o nouă administrație Trump. Pentru mine, ceea ce contează este soliditatea alianței cu Statele Unite. A gândi că alianța dintre două națiuni G7 se schimbă în baza schimbării guvernelor este stupid și copilăresc.

La urma urmei, nu cred că au existat probleme când Conte guverna Italia, iar Trump era preşedintele Statelor Unite. Dimpotrivă. Suntem considerați de încredere, stabili, valoroși. Acesta este singurul lucru important.”

Relația dintre Meloni şi Musk

Cei doi se cunosc bine. Premierul intenționează să mențină relații instituționale excelente și alianțe cu Statele Unite, indiferent de numele persoanei care câștigă cursa pentru Casa Albă; însă pe plan politic nu-și ascunde o apropiere mai mare de lumea trumpiană.

Cu siguranță că în iulie, când Meloni și-a pus oamenii să voteze împotriva lui Von der Leyen și și-a clarificat apropierea mai mare de Trump, victoria candidatului republican a părut mai probabilă în fața unui Joe Biden slăbit. În ceea ce-l priveşte Musk, cel mai bogat om din lume cu o avere estimată de Forbes la 257 de miliarde de dolari, a vizitat-o deja de două ori pe Meloni în ultima perioadă. În în iunie 2023 la Palatul Chigi și apoi din nou în decembrie, când a participat la Atreju, petrecerea Fratelli d'Italia care s-a desfăsurat, cu această ocazie la Roma.

Musk spunea atunci: „Cred că este important să avem copii și să creăm noi generații. Pare banal ceea ce spun, însă ratele natalității sunt pe an ce trece din ce în ce mai dezamăgitoare. Apoi: „Sunt ecologist. Cu toate acestea, cred că schimbările climatice nu reprezintă o amenințare atât de mare pe termen scurt. Nu ne putem lipsi de petrol și combustibili fosili în viitorul imediat. Va fi nevoie de timp pentru o durabilitate deplină, dar cred că a pierde speranța pentru viitor este greșit.”

Premiul primit de Meloni din mâinile lui Musk

Acestea sunt doar câteva dintre temele pe care fondatorul Tesla le împărtășește cu siguranță cu Meloni. Prim-ministrul a acceptat cu premiul dat de Atlantic Council să-i fie înmânat de Musk însuși În schimb, ceilalți câștigători, președintele Ghanei Nana Akufo-Addo și premierul grec Kiryakos Mitsotakis, vor fi premiați de diferite personalități (anul trecut au fost premiați liderii Ucrainei și Germaniei Volodimir Zelenski și Olaf Scholz).

Desigur,vorbim despre același Musk care pe propriile rețele de socializare nu ezită să răspândească chiar și zvonuri inflamatorii, ca atunci când le-a împărtășit celor 198 de milioane de urmăritori ai săi ştirea falsă despre recentele revolte anti-migranți „în lagărele de detenție de urgență din Falkland”.

Sau ca atunci când, după ultimul atac asupra lui Trump, s-a întrebat, lansând un fel de provocare periculoasă, de ce nimeni nu înceDe arcă să-i omoare pe Biden sau pe Kamala Harris, rivala liderului republican.

Potenţialul conflict de interese

La urma urmei, acesta este omul, cu contradicțiile lui. Susține o agendă libertariană, cu un rol minim pentru guvern, dar s-a declarat pregătit (tot pe X) să fie de folos într-o administrație Trump: puțin contează că pentru soarta unora dintre marile sale afaceri, de la SpaceX la Starlink, atitudinea Casei Albe se poate dovedi decisivă.

Însă Musk nu este nici primul, nici ultimul antreprenor aflat într-un potențial conflict de interese în marele capitalism american.

Celelalte întâlniri ale lui Meloni

De altfel Musk nu este nici singurul antreprenor cu care Giorgia Meloni se va întâlni zilele acestea la New York. Premierul a purtat deja o serie de discuții cu Sundar Pichai, CEO al Alphabet (Google), cu numărul unu al companiei de telecomunicații Motorola Greg Brown și cu liderul OpenAI Sam Altman.

Niciunul dintre cei trei nu are un profil politic foarte bine definit. Cu ei, explică o notă de la Palatul Chigi, am vorbit despre „perspectivele dezvoltării tehnologice și IT globale cu referire în special la inteligența artificială”.

(Articol de Federico Fubini, Il Corriere della Sera; Traducerea: Cătălina Păunel, RADOR RADIO ROMANIA)