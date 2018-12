Cum și-a ASCUNS SARCINA o VEDETĂ de la noi. S-a AFLAT ABIA ACUM

Melania Medeleanu va deveni mamă! Aceasta va naște în scurt timp. Fosta prezentatoare TV a reuși să-și țină sarcina ascunsă timp de 8 luni.





Melania Medeleanu a ales să țină departe viața personală de ochii publicului.



"Când alegi sa-ți asumi un rol cu o componenta publica iți dai seama ca, implicit, multe perechi de ochi vor fi ațintite asupra ta si ca ce faci, ce zici, cum acționezi poate fi supus unei analize amănunțite. Și adesea foarte subiective. Am împărțit cu voi si bune si rele, provocări, reușite, eșecuri, povesti personale și profesionale. Fiecare persoana decide care e limita potrivita pentru sine pana la care își dorește sa împărtășească detalii despre viata care începe dincolo de ușa casei. M-am străduit de-a lungul timpului sa-mi țin viata privată departe de ochii publicului, sa-i protejez în acest fel pe cei ce-mi sunt apropiați și care n-au nicio vina ca eu am ales o meserie care implica uneori și lumina reflectoarelor.



În proaspăta mea familie, în care doar eu sunt ceea ce se cheamă “persoana publica”, as vrea, și cu ajutorul vostru, să rămân consecventă acestui principiu. Cu atât mai mult în aceasta perioadă de maxima vulnerabilitate, cu încărcătură emoțională uriașă, in care, în preajma Crăciunului, după 9 luni de fluturi și griji, voi primi cel mai frumos, cel mai așteptat dar al vieții mele, la care aproape ca nu mai îndrăzneam sa sper: un prunc minune. Va mulțumesc pentru înțelegere și discreție"



Mulțumesc anticipat și presei, spre care îmi îndrept cu precădere rugămintea de a nu adaugă/ implica in articole informații/persoane care, în ciuda aparențelor, nu sunt parte din poveste" a spus Melania, conform cugetliber.ro

În prezent, Melania Medeleanu se ocupă de sprijinul copiilor bolnavi de cancer în cadrul asociației Fodatoarea Asociaței MagicCAMP. Deși a luat câteva kilograme în greutate, Melania arată în continuare foarte bine și pare să radieze de fericire.

