Meghan Markle și Prințul Harry îl acuză pe William că este gelos pe ei. „Fantezia” pe care cuplul a construit-o

Tom Bower, autorul cărții „Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors” a lăsat de înțeles că Meghan Markle și Prințul Harry consideră că William este gelos pe noua lor viață sau pe popularitatea de care se bucură.