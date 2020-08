Soţia Prinţului Harry şi-a înstrăinat şi fratele, şi tatăl, căruia nu i-a trimis nici măcar un sms în care să-i transmită „la mulţi ani” când a împlinit 76 de ani.

Thomas Markle Jr a atacat-o dur pe Ducesa de Sussex, despre care a spus că a făcut o „mare greșeală” când a întors spatele Familiei Regale Britanice.

Fratele în vârstă de 53 ani este convins că renunţarea la statutul de membri seniori ai Familiei Regale Britanice ar putea afecta decisiv armonia cuplului Meghan-Harry.

El consideră că Ducele de Sussex este nostalgic din cauza locurilor natale şi nu se simte deloc comod în SUA, ţară în care s-au mutat după şederea în Canada.

Vorbind pentru Express, el a spus: „Tatăl meu a spus că părăsirea Familiei Regale în Marea Britanie este cel mai stupid lucru făcut de Meghan. Este foarte îngrijorat pentru ea.

Meghan va sărbători 39 de ani marți şi nu a vorbit cu tatăl ei încă de dinaintea nunții sale de la Castelul Windsor.

De cealaltă parte, fratele ei ţine constant legătura cu Thomas Markle, despre care a precizat că a renunţat de mult timp la ideea unei împăcări cu fiica lui.

„În ceea ce privește o reuniune, a renunțat complet la Meghan și Harry. Nu are încredere în ea și nu vrea să cunoască acea persoană din cauza minciunilor, manipulării și înșelăciunii.

Tocmai a sărbătorit cea de-a 76-a zi de naștere şi este inutil să spun că nu a auzit de Meghan”, a mai spus fratele actriţei americane.

La această decizie a contribuit şi cartea care va fi lansată curând, Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of A Modern Family.

Biografia scrisă de Carolyn Durrand și Omid Scobie tratează disputele dintre cuplurile Prinţul William-Kate Middleton şi Prinţul Harry-Meghan Markle.

Totodată, în carte care îi are în prim-plan pe Meghan şi Harry se dezvăluie şi conflictul dintre actriţă şi tatăl ei, aspect care l-ar fi înfuriat pe Thomas Markle.

Tatăl Ducesei de Sussex a suferit o operaţie la inimă şi a decis să se dedice unei vacanţe prelungite, cât mai departe de scandalul din familia lui.

sursa: Daily Star