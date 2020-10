Soţia Prinţului Harry a lansat aceste opinii în cadrul unei conferinţe online la care biletul a costat 1.750 de dolari.

Ea a denunţat faptul că reţelele de socializare au ajuns în zilele noastre aidoma „abuzului de droguri”, fapt pentru care a şi luat o decizie importantă.

Pentru a se feri de dependenţa dată de reţelele de socializare, dar şi de efectul informaţiilor propagate pe acestea despre ea, Meghan Markle a renunţat la ele.

Meghan Markle şi-a şters conturile

Ea a confirmat că și-a șters propriile conturi din dorinţa de „autoconservare”, în contextul în care mediul online a devenit o obsesie şi un loc al abuzurilor.

„Pentru propria mea conservare nu am fost pe rețelele sociale de foarte mult timp. Am avut un cont personal cu ani în urmă, dar pe care l-am închis.

Apoi am avut unul în instituția din biroul nostru din Marea Britanie. El nu a fost gestionat de noi, ci a fost o echipă întreagă.

Asta venea cu obligaţiile pentru locul de muncă, dar am făcut o alegere personală şi am decis să nu mai am niciun cont, așa că nu știu ce este acolo și în multe moduri asta îmi este de folos”, a declarat Ducesa de Sussex.

Mesaj pentru obsedaţi şi drogaţi

„Am o mulțime de îngrijorări pentru oamenii care au devenit obsedați (n.r. – de activitatea pe reţelele de socializare), dar şi din cauză că ea face parte atât de mult din cultura noastră zilnică încât pentru atât de mulți oameni este o dependență, la fel ca multe alte lucruri din această lume.

Oamenii care sunt dependenți de droguri sunt utilizatori și oamenii care sunt pe rețelele sociale sunt numiți utilizatori.

Și există ceva acolo care creează algoritmic această obsesie, care cred că este foarte nesănătoasă pentru oameni”, a completat soţia despre teme cu privire la care Prinţul Harry încă nu a comentat.

Sfaturile date de Meg „bolnavilor”

Purtând o rochie alb-albastră și având părul legat pe spate, Meg a spus: „Dacă nu sunteți de acord cu ceva, nu faceți parte din problemă, faceți parte din soluție.

„Nu urî să împărtăşeşti – împărtășește ceva din partea dreaptă a problemei, astfel încât acest lucru să devină viral.

Să fie numai amplificarea pozitivului. Nu recompensezi comportamentul rău al câinelui tău de alături, deci nu ar trebui să o faci cu nimic altceva.

Credința mea este mai mare decât frica mea. Sunt mai preocupată de viitorul lumii şi mă gândesc cum pot face acest lucru mai bun (n.r. pentru fiul ei, Archie)”, a completat actriţa americană.

Punctele ei de vedere au fost exprimate într-un interviu web de 15 minute proiectat online pentru Summit-ul virtual Fortune Most Powerful Women Next Gen.

Chatul online vine la trei săptămâni după un summit anterior al „Next Gen”, despre care a negat că ar fi fost „instigator”.

Webinarul de marţi seara a fost numit „One to One: Courageous Leadership”, împreună cu Meghan, Ducesa de Sussex.

sursa: thesun.co.uk