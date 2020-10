Potrivit unor informații apărute într-o nouă carte despre viața Familiei Regale a Marii Britanii, ducele William i-ar fi cerut lui Charles Spencer, fratele prințesei Diana, să facă tot posibilul pentru a îl împiedica pe prințul Harry să se căsătorească cu Meghan Markle.

Prințul William a apelat la ajutorul unchiului lor după ce încercările sale de a vorbi cu Harry au eșuat lamentabil. Potrivit cărții, William ar fi avut parte de niște reacții destul de acide din partea fratelui său.

Cu toate acestea, intervenția lui Charles Spencer nu a făcut altceva decât să amplifice tensiunile dintre cei doi prinți.

„Rezultatul intervenției lui Spencer a fost o reacție și mai amară, iar Harry a refuzat să își schimbe decizia și nu l-a învinovățit pe unchiul său. Harry a înțeles că Charles a vrut doar să ajute și să medieze conflictul. Cu toate acestea, Harry a fost extrem de furios pentru că William i-a atras și pe ceilalți membri ai familiei în scandalul dintre ei”, se arată în cartea scrisă de istoricul Robert Lacey.

Robert Lacey susține, de asemenea, că „Harry a mers la terapeut, la propunerea fratelui său mai mare”, scrie The Sun.

De ce au părăsit Meghan și Prințul Harry Familia Regală!

Un expert al Casei Regale britanice dezvăluie adevăratele motive pentru care Meghan Markle și Prințul Harry au decis să se retragă din Familia Regală.

Acesta susține că cei doi nu doresc neapărat să aibă o viață „complet privată”, ci au căutat să dețină mai mult control asupra „modului în care își petrec timpul”, susține expertul regal.

Harry, în vârstă de 35 de ani, și Meghan Markle, în vârstă de 38 de ani, au renunțat, în mod oficial, la funcțiile regale în primăvara acestui an, iar în prezent locuiesc în LA, împreună cu fiul lor Archie, în vârstă de 14 luni.

Meghan şi Harry pierd tot!

Meghan Markle și Harry ar putea pierde „HRH style”, deoarece „nimic nu este bătut în cuie” la Casa Regală, spune un expert şi vor rămâne „simpli muritori”.

Meghan și Prințul Harry și-au păstrat stilul de HRH -„HRH style” – de când au renunțat la funcția membri ai Casei Regale, dar nu există nimic care să garanteze că nu îl vor pierde în viitor, a afirmat un expert constituțional.

„HRH for His Royal Highness or Her Royal Highness”. Alteța Regală este un stil folosit pentru a se adresa sau a se referi la unii membri ai familiilor regale, de obicei prinți sau prințese. Monarhii și consoartele lor sunt, de obicei, Maiestate. Atunci când este utilizat ca formă directă de adresare, rostită sau scrisă, aceasta are forma „Alteța Ta Regală”.