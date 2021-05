Meghan Markle a fost acuzată că a furat ideile pentru cartea pentru copii The Bench din lucrarea unui autor britanic. Criticii au subliniat că are asemănări prea mari cu The Boy and The Bench, scrisă de Corrinne Averiss.

Ambele cărți prezintă pe copertă o bancă sub un copac înconjurat de păsări. Iar o altă ilustrație a artistului Christian Robinson din cartea lui Meghan arată un tată cu băiețelul său dormind pe un șezlong afară. Dar unii au susținut că imaginea este similară cu cea din The Boy and The Bench, care prezintă imaginea unui tată și a unui fiu pe o bancă.

O persoană a postat un tweet: „Aproape identic cu cartea lui Corrinne Averiss „Băiatul de pe bancă”, chiar și coperta”. Un altul a spus: „ Sper că autorul pe care l-a copiat o va da în judecată”. În timp ce un al treilea scria: „Înainte de a da banii pe cartea lui Meghan citiți The Boy and The Bench scrisă de Corrinne Averiss și Gabriel Alborozo.

Anunțul despre lansarea cărții lui Meghan, de 12,99 GBP, a fost făcut marţi

Cartea explorează legătura specială dintre un tată şi fiul lui, văzută prin ochii mamei. Inspirată de relaţia dintre soţul ei şi fiul lor, Archie, prima carte a lui Markle „captează emoţionant relaţia dintre taţi şi fii care evoluează şi se extinde” şi „ne aminteşte multele feluri în care dragostea se conturează şi poate fi exprimată într-o familie modernă”, se arată într-un comunicat.

Meghan Markle va nara ediţia audio a cărţii, care va fi lansată pentru început în SUA. Ducesa a spus: „Bench a început ca un poem pe care l-am scris pentru soțul meu de ziua Tatălui, în luna după ce s-a născut Archie. Cee a am scris atunci a devenit povestea de acum”.

Cartea pentru copii, ilustrată de Christian Robinson, va fi publicată în SUA de Barbara Marcus, preşedinte şi publisher la Random House. În Marea Britanie, Irlanda, India, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud, ea va fi publicată de Tundra Books.

Dar experții regali au subliniat că această carte vine într-un moment în care relațiile lui Meghan și Harry cu proprii tați sunt extrem de tensionate.

Meghan nu a vorbit cu tatăl ei Thomas, în vârstă de 76 de ani, de trei ani și chiar l-a implicat într-un dosar după ce a dat o scrisoare personală tabloidului britanic.

Între timp, Harry, în vârstă de 36 de ani, l-a acuzat pe tatăl său prințul Charles în interviul realizat de Oprah Winfrey că familia lui i-a întrerupt orice ajutor financiar, scrie The Sun.