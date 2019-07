Autoarea a reacţionat după ce Meghan Markle a fost acuzată că a plagiat pentru controversata ei copertă din celebra revistă Vogue unde are o imagine similară cu cea din cartea „The Game Changers” apărută în 2016.

Scriitoarea Samantha Brett a vorbit în cadrul unei emisiuni după ce ducesa de Sussex s-a inspirat din cartea ei. Brett a fost întrebată: „Ești supărată pentru asta?”

Tânăra autoare cu grație a răspuns: „Când am văzut-o prima dată am fost surprinsă”. „Am fost flatată, desigur”.

Întrebată ce părere are despre coperta Vogue, Samantha Brett a răspuns:

„Îmi place – o iubesc absolut. Cred că ceea ce s-a întâmplat este că este într-adevăr polarizat”. „Oamenii care au citit cartea mea și care au citit și despre această ştire, că a copiat, s-au împărţit în două. Sunt mii și mii de comentarii, am încercat să nu le citesc – dar jumătate dintre ei o urăsc pe Meghan. Majoritatea spun da, este copiat, nu are originalitate. Și apoi, cealaltă jumătate mă critică pe mine pentru că am vorbit”, a spus autoarea cărţii din care s-a inspirat Meghan pentru revista Vogue.

