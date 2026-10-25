Ministrul Educației, Sorin Costreie, consideră că meditațiile ar trebui fiscalizate și că amploarea acestui fenomen indică probleme ale sistemului de învățământ. Oficialul susține că școala ar trebui să le ofere elevilor sprijinul necesar pentru a progresa, inclusiv prin programe adaptate nivelului și ritmului de învățare al fiecărui copil.

Oficialul a afirmat că meditațiile ar trebui să fie necesare doar în situații punctuale, atunci când elevii au nevoie de sprijin suplimentar.

„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînțeles, trebuie fiscalizat. Problema este că, fiind un fenomen de o asemenea amploare, mie mie arată că școala românească are o mare problemă. Pentru că, în mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditați. În mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații, decât pe aici, pe acolo, pot să înțeleg cazuri izolate”, a spus ministrul.

Sorin Costreie a vorbit și despre necesitatea adaptării procesului de învățare la nevoile fiecărui copil. În opinia sa, elevii care întâmpină dificultăți ar trebui să poată beneficia de ore remediale, astfel încât să recupereze materia, în timp ce copiii care învață mai repede să poată avansa.

Ministrul a explicat că această abordare ar putea fi aplicată direct în școli, dar și prin pregătire particulară, în funcție de situația fiecărui elev.

„Tot parte din viziunea mea este fiecărui copil să îi dăm ceea ce are el nevoie când are nevoie, deci un fel de educație personalizată. Dacă vorbim de medicină personalizată, eu cred că trebuie să vorbim și de educație personalizată. Parte a acestei educații personalizate, în măsura în care nu se poate – și când avem clase mari este greu de făcut – unii dintre copii pot rămâne mai în urmă, alții să meargă mai repede, și atunci vorbim de această zonă remedială, care poate să fie făcută la școală, sau părinții să-și asume această zonă remedială prin meditație”, a spus ministrul Educației.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, consideră că învățământul preuniversitar și cel universitar ar trebui administrate de ministere separate. Acesta susține că cele două domenii au particularități distincte, iar organizarea lor sub aceeași autoritate nu reflectă suficient diferențele dintre nevoile fiecărui sistem.

Oficialul și-a argumentat poziția prin existența a două legi organice, adoptate în 2023, care reglementează separat cele două niveluri de educație. În opinia sa, această diferențiere legislativă ar trebui să se reflecte și în organizarea administrației centrale.

„Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a explicat oficialul.

Pentru a-și susține propunerea, Sorin Costreie a făcut referire la organizarea sistemelor de educație din mai multe state europene, unde responsabilitățile pentru învățământul preuniversitar și cel universitar sunt repartizate între ministere distincte. Acesta a menționat și modelul Finlandei, unde cele două domenii sunt coordonate de miniștri diferiți în cadrul aceleiași structuri ministeriale.

„Dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere. În Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul”, a afirmat Sorin Costreie.