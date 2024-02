Medicul pervers, acuzat în Anglia, e cercetat și în România de Colegiul Medicilor. I s-a suspendat deja activitatea din Cluj

În cursul zilei de azi, publicația engleză Daily Mail a făcut o dezvăluire șocantă despre un medic român, ortoped, care lucra de mulți ani într-un spital de stat din Marea Britanie. Evenimentul zilei a preluat informațiile și a încercat să vorbească și cu medicul acuzat de agresiuni sexuale asupra pacienților săi, dar nu l-a putut contacta.

Dr. Iuliu Iosif Marian Stan, care a studiat Medicina în România, a fost șters din registrul medical britanic după ce un tribunal din Anglia a constatat că a supus bărbații și băieții la proceduri inutile, invazive și intime pentru propria satisfacție sexuală. În 2021, acesta a revenit în țară și s-a angajat întâi la Spitalul Județean din Cluj Napoca, iar apoi în sistemul medical privat. În prezent avea un contract de colaborare cu unitatea rețelei Regina Maria.

Medicul român tocmai a primit sentința din partea unui tribunalul englez, specializat în cauze medicale, și are la dispoziție 28 de zile să conteste măsura care îi interzice să mai lucreze vreodată în Marea Britanie. Conform Daily Mail, care a prezentat în exclusivitate cazul, medicul Iuliu Stan a fost acuzat de practici inutile asupra pacienților, inclusiv minori, pentru a-și satisface plăcerile sexuale. Întreaga relatare despre ce au constatat medicii din spitalul din Anglia și instanța de judecată o puteți citi în articolul Medic român, acuzat de abuzuri în Marea Britanie. Ar fi agresat zeci de minori

Colegiul Medicilor din România a fost notificat de omologii englezi

Președintele Colegilor Medicilor, profesorul Daniel Coriu ne-a acordat primele explicații asupra acestui caz uluitor. Primise notificare de la omologii din Marea Britanie și cunoștea situația.

„Ce vă pot spune este că la acest moment am fost și noi notificați despre acest caz de către colegii din Colegiul Medicilor din Marea Britanie.

Și despre faptul că la acest moment, acest medic este suspendat. Decizia lor este de suspendare, dar decizia lor nu este definitivă.

Există o cale de atac, 28 de zile de la notificarea medicului. Nu vă pot spune precis când s- a întâmplat acest lucru, dar el are acest drept și trebuie să ținem cont de el.

Noi trebuie să avem mai multe informații. Medicul nu este din București, este din Cluj. Am transmis o notificare teritorială și, în funcție de decizia definitivă a celor din Marea Britanie, se va lua o măsură și în România.

În acest moment nu vă pot spune mai multe, va trebui să analizăm în Comisia de disciplină din România în Comisia de disciplină teritorială, apoi în Comisia de disciplină națională și se va merge pe sancțiuni, în funcție de decizia definitivă. Se poate merge de la suspendare la avertisment și până la ridicarea dreptului de liberă practică”, a spus prof. dr. Daniel Coriu, medic specializat în Hematologie.

Angajat la Spitalul Județean ca și cardiolog?

Medicul Iuliu Iosif Marian Stan s-a întors în România în 2021, după ce a fost dat afară din spitalul de stat din Anglia. L-am găsit pe un document de pe internet al Spitalului Județean Cluj Napoca, prin care se anunța rezultatele unui concurs de angajare. Doctorul apare ca ADMIS, dar nu ca ortoped ci pe un post de cardiolog.

L-am întrebat și pe profesorul Coriu dacă, având o altă specialitate medicul putea fi angajat, iar răspunsul a fost acesta:

„Nu cred că e cardiolog, dar se va verifica în registrul medicilor. Din câte știu eu, specialitatea domniei sale era ortopedie, dar nu pot verifica ceea ce spuneți dumneavoastră. Să nu existe o confuzie, s-ar putea fi o confuzie în privința celor patru nume. Vom cerceta toate aspectele”.

Conducerea unității medicale Regina Maria din Cluj face anchetă internă

„Am aflat pentru prima oară din presa britanică despre acuzațiile aduse medicului român și am început de îndată o investigație internă.

Cu toate că nu am avut niciun comentariu negativ sau sesizare care să ridice suspiciuni de orice fel la adresa activității sale, am decis să investigăm îndeaproape cazul cu autoritățile din UK si, proactiv, am suspendat colaborarea cu medicul, până la o decizie finală”, ne-a transmis reprezentanta prestigioasei rețele medicale.