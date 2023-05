Medicul Mihail Pautov a vorbit despre otrava din cel mai savuros suc. Vi se reduce speranța de viață cu cinci ani

Medicul susține că o doză de Coca Cola poate fi mai periculoasă decât orice alt drog, numărul de persoane afectate fiind foarte mare.

De asemenea, efectele pe care această băutură carbogazoasă le produce asupra organismului uman sunt foarte grave.

„Dacă iei laolaltă cocaina, morfina, marijuana și orice alt drog îți vine în minte, numărul persoanelor care suferă de pe urma lor este de 10 ori mai mic decât numărul de oameni care suferă real, zilnic, consumând un produs de pe raft care se cheamă Cola. Fie că vorbim de Coca Cola, de orice formă găsești, Cola este o otravă. Este cea mai mare otravă pe care o poți consuma astăzi, la un preț foarte mic, foarte avantajos, luat de pe raft. Imaginați-vă așa: o sticlă de suc conține un pahar de zahăr”, a spus Pautov.

Zahărul este drogul cel mai periculos pentru om

Medicul a mai explicat că această băutură, consumată în cantități foarte mari, în fiecare zi, în toată România, este periculoasă ca urmare a cantității foarte mari de zahăr pe care o conține.

Este cunoscut faptul că organismul uman nu poate procesa cantități mari de zahăr într-un timp scurt, ceea ce poate declanșa o serie de probleme metabolice, iar excesul de zahăr din băuturile carbogazoase poate suprasolicita pancreasul, care are rolul de a regla nivelul de zahăr din sânge.

”Punem un pahar de zahăr într-o sticlă, amestecăm și aia este sticla de suc pe care o bem. Corpul uman nu este capabil să proceseze atât de mult zahăr deodată, așa că el îl absoarbe și în corp apare o furtună metabolică. Acel exces de zahăr îți epuizează pancreasul, se duce în ficat, îți distruge ficatul, îți distruge creierul, are efecte negative asupra psihicului tău, îți distruge vasele, aceste țevi prin care îți curge sângele, ele sunt efectiv ruginite de un singur pahar de Cola pe zi. De fapt, dacă bei Cola în fiecare zi vei muri cu 5 ani mai repede decât ți-a fost scris să mori, iar problema este că ultimii tăi 15 ani vor fi în chinuri, în chinuri și în boală. Boli care se numesc diabet, boli cardiovasculare, boli de inimă, cancer etc. Și e curios cum drogurile sunt interzise, iar Cola este pe raft și nu are nici măcar accize, nu are nici măcar taxe, nu are un impozit special care să meargă spre sănătate”, a spus medicul, citat de România Tv.