Potrivit proiectului, pacienții ar trebui să plătească de la 1 iulie 2021 doar pentru spitalizarea continuă, urmând ca în 2022 să fie stabilit mecanismul și pentru ambulatoriu clinic de specialitate şi paraclinic de specialitate.

În acest context, fostul șef al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Lucian Duță, vine cu unele precizări. Acesta spune cu sute de milioane din banii publici ai Casei Nationale de Asigurări vor fi transferate către sistemul privat.

”Asasinii bolnavilor săraci”

”Asasinii bolnavilor săraci. În situația în care asigurații optează să beneficieze de unele servicii medicale la furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic de specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asigurați, pe baza consimțământului prealabil exprimat în scris, o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tariful practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale acordate şi tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferență prin Contractul-cadru, potrivit alin. (2^3).”

Așa sună primul articol al unei ordonanțe de urgență care o va da mâine (azi.n.r) guvernul României .Un guvern de marionete corupte ,plin de slugile unei oligarhii medicale private și care practic va condamna la suferințe tăcute mulți bolnavi din România .

Din acest moment CNAS și MS nu mai contează.Nu mai dați încercați să găsiți soluții la guvern.Scapă cine poate.

Pentru cei care nu înțeleg conținutul acestui articol criminal îl voi explica cât se poate de simplu:

1.Începând de mâine se transferă sute de milioane din banii publici ai Casei Nationale de Asigurări către sistemul privat .Cu alte cuvinte ,spitalele publice care dau servicii publice gratuite vor avea mai putini bani și deci se vor termina mai repede.Când vor rămâne fără fonduri

,medicii va vor spune să mergeți către sistemul privat acolo unde sunt tot banii Dvs dar …ghinion !Va trebui să scoateți bani din buzunar dacă vreți sa scăpați .Degeaba plătești contribuții de sănătate in baza cărora statul iti garantează servicii gratuite .De mâine ,Câțu vrea sa plătești in plus .Păi și cât trebuie să plătesc la privat ,vor întreba unii?Raspuns:oricât .

2.Conform articolului de mai sus ,când veți vrea să mergeți la consult în ambulator(adică la medicul specialist)va trebui să plătiți .Cu toate că aceste ambulatorii absorb aceeași bani publici de la CNAS.Deci ioc servicii medicale de specialitate gratuite(în România peste 95% din ambulatorii sunt private).

3.Al treilea efect al acestui articol este și mai devastator,pentru că practic nimeni nu va mai beneficia de analize medicale gratuite(toate laboratoarele de analize sunt private).

Suntem o țară săracă și cu mulți oameni care beneficiau de servicii medicale gratuite in ambulator și in laboratoarele de analize .Începand de mâine ei sunt abandonați de un guvern de asasini și de hoți.În schimb toți șobolanii -care se intitulează pompos investitori privați vor rânji fericiți .Și vor avea vacanțe luxoase pe Coasta de Azur vara asta ,cu vinuri scumpe și mâncăruri fițoase .Da,plătite din banii voștri .Da,din banii care voi i-ati plătit sperând că veți beneficia de servicii medicale gratuite .

De mâine cei săraci vor suporta boala in tăcere iar șobolanii medicali vor fi fericiti.

Suntem săraci și proști.Vom muri bolnavi ,mai săraci și mai proști!”, a scris medicul Lucian Duță pe pagina sa de Facebook.