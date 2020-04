Irina Gribincea spune că și ea a fost infectată cu temutul virus chinezesc și că s-a tratat de una singură. Și chiar dacă ar fi vrut să fie testată, nu ar fi reușit să se testeze deoarece nu se încadra în definiția de caz, impusă de Ministerul Sănătății. ”În fiecare zi plec la serviciu, să mă întâlnesc cu el. El este cel mai de temut dușman al umanității: Covid-ul.

Am plecat la întâlnire fără frica, fără supărare,fără ezitări… Am plecat cu încredere, că totul va fi bine și Dumnezeu va avea grijă de tot! Știam că pacienții aveau nevoie de mine. Eram ultimul colac de salvare în orașul infectat. Cu policlinica, ambulator, spital și UPU închise”, își începe povestea Irina Gribincea, ca într-un scenariu de film horror, îmbrăcată cu un combinezon de protecție și cu toate celelalte echipamente de protecție a feței.

Medicul din Suceava spune că virusul este în județ din luna decembrie 2019, atunci când s-au întors acasă, de Crăciun, foarte mulți români, care erau infectați, unii dintre ei venind din zonele greu încercate ale Italiei, precum Lombardia.

Unul dintre aceștia, fără să știe cine anume, a venit la cabinetul medical și a infectat-o și pe Irina Gribincea. După câteva zile, când a avut simptomele unei infecții respiratorii, medicul a știut că este infectat și a ales să se trateze așa cum a învățat la Facultatea de Medicină. Deși nu a fost testată oficial, analizele efectuate după ce simptomele au dispărut indică fără dubiu că are anticorpi la Covid 19.

”Am făcut boala. Am făcut-o atunci, când încă în România nu se știa prea mult despre acest virus. Testarea se făcea selectiv doar pentru anumite simptome, dar care nu erau specifice bolii. Astfel încât eu, medic în România cu simptome certe de Covid, descrise de medicii din toată lumea, dar care nu erau cunoscute în tara noastră, am fost refuzată la testare. Testarea am făcut-o mai târziu, peste o lună, cu plată, 130 lei, când a apărut aceasta posibilitate la laboratoarele private! Rezultatul: Ac IgG pozitiv COVID, înseamnă că am avut boala”.

Medicul de familie spune că după ce a avut simptome, și a fost convinsă că e vorba de Covid 19, s-a înscris într-un grup internațional de medici, deoarece, spune ea, ”un medic bun, este un medic informat”. Așa a ales să trateze de una singură deoarece în spital nu ar fi fost primită, deoarece nu putea demonstra că a intrat în legătură cu o persoană infectată sau care a călătorit în zonele de risc.

Potrivit lui Irina Gribincea, tratamentul pe care și l-a administrat de una singură a constat în paracetamol, biomicin și biosept dar și Vitamina C, și două tipuri de ceai, Gripovit max C și Hapciu. ”Ca și în orice viroză, hidratarea este foarte importantă. Am trecut prin toate fazele urâte și grele ale bolii și atunci când durerea din piept era insuportabilă și lipsa de aer acută, știam ca tratamentul prescris de mine este cel mai bun. Decizia a fost rapidă și clară, trebuia să mă tratez singură pe mine și pacienții mei! Astfel am câștigat războiul cu Covid-ul! M-am tratat pe mine, și mi-am tratat pacienții mei. Au supraviețuit toți, Covid pozitivi”, a mai spus Irina Gribincea, pe contul său de facebook.