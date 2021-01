Medicul Cătălin Apostolescu de la Matei Balș, audiat de Serviciul Omoruri al Poliției Capitalei. La ieșirea de la audieri, medicul a spus că tot personalul medical de la Matei Balș a făcut toate eforturile pentru a-i evacua cât mai repede pe pacienți din saloane.

Ferestrele fiind din termopan, ele nu au putut fi sparte de salvatori, a precizat Cătălin Apostolescu.

„Am reușit să salvăm 97 de pacienți din 101.Evident că s-a strigat și după ajutor”

„Momentele de la Matei Balș au fost tragice. Sincer, nu vreau să mi le amintesc acum. Am făcut tot ce trebuia făcut și ce cred că ar fi făcut orice medic”, a precizat Apostolescu la Digi 24.

Cu privire la prezența unor surse de căldură în spital, doctorul a spus că nu poate da un răspuns, invocând ancheta care se află în desfășurare.

Totodată, el nu a putut preciza dacă în salonul unde a izbucnit focul era un aparat de încălzit.

În saloanele de la Matei Balș, „nu era foarte frig”, a spus Apostolescu. „Nu vă pot da temperaturi”.

Cătălin Apostolescu a relatat și ce a auzit în momentul producerii incendiului.

„Întâi am auzit o voce de bărbat, care am presupus că este pacient, pentru că personalul era în mare parte din femei, apoi am auzit şi strigătul unei infirmiere, la 10-15 secunde distanţă”

„Am încercat să intru în secţie, dar era un fum foarte gros şi nu am putut înainta. Am ales varianta să încerc să ajut oamenii prin balcon”, a spus medicul la Antena 3.

Apostolescu se afla la zece metri de salonul unde a avut loc sinistrul dar nu şi-a dat seama de unde provine incendiul.

„Porniseră sistemele de alarmă, porniseră imediat. Doar fumul împiedica vizibilitatea, curentul a picat în minutele următoare. Cât am fost eu acolo, nu a fost nicio explozie. S-a auzit o bubuitură după câteva minute, dar eu ieşisem deja în balcon şi apelasem deja pompierii. Este un balcon la mezanin. Erau unii pacienţi care încercau să iasă, i-am ajutat. Am încercat să deschid şi alte ferestre, dar era imposibil, pentru că se poate doar dinăuntru, geamurile fiind termopan”.

Am încercat să intru prin altă parte, dar nu am putut din cauza fumului. Colegii mei deja evacuau din pacienţi.

În afară de alarmă, erau ţipetele pacienţilor, era un huruit al incendiului probabil, ca un zgomot de fond destul de gros. În acele momente nu am văzut flăcările, abia peste câteva minute, când am trecut în partea cealaltă a pavilionului, am văzut şi flăcările”, a declarat medicul.