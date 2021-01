Incendiul de la Matei Balș, scenele cutremurătoare petrecute vineri dimineață, au fost povestite și de medicul Cătălin Apostolescu. El a fost de gardă joi noaptea, și a intervenit în momentul în care s-a declanșat infernul.

„Am auzit țipete de ajutor, era o voce feminină. Am ieșit din cameră, în secție era fum, nu am putut să mai înaintez. Am ales să-i evacuez pe oameni prin balcon. A fost imposibil să-mi dau seama care e sursa incendiului. Sistemele de alarmă porniseră. Doar fumul împiedica vizibilitatea. La început nu a fost nicio explozie. S-a auzit o bubuitură după 3-4 minute. Am ieșit pe balcon și apelasem pompierii”. A povestit Cătălin Apostolescu la Antena 3.

Incendiul de la Matei Balș, scene cumplite

El a continuat să descrie scenele îngrozitoare pe care le-a trăit. „Erau pacienți care încercau să iasă, i-am ajutat, am încercat să-i ajut. Am încercat să intru în clădire, nu am putut din cauza fumului. Pacienții țipau, era un uruit, ca un zgomot de fond”.

Medicul spune că temperatura în saloane era acceptabilă. Și că nu au existat instalate aeroterme. „Nu a fost foarte cald, dar nici frig. Nu a adus nimeni aerotermă, pacienților li s-a spus.”

Un grav incendiu a izbucnit vineri dimineaţă la un pavilion al Spitalului ”Matei Balş” din Capitală, fiind declanşat planul ”roşu”. 5 persoane au decedat, au fost afectate 4 saloane. Din informaţiile primite de către Ministerul Sănătăţii de la echipele de intervenţie, au fost transferaţi către alte unităţi sanitare un număr de 53 de pacienţi din 102 pacienţi aflaţi în saloanele din Pavilionul 5.

Comandantul intervenției a declarat că primul apel a fost primit la 5.05, iar primul echipaj pompieri a ajuns după 8 minute. Pompierii au constatat că la fața locului era un incendiu cu flacără deschisă la parter, care cuprinsese o suprafață de 100 – 120 mp. 4 saloane erau afectate, iar arderea era generalizată, cu posibilități de extindere, a spus comandantul intervenției.