Medicul dermatolog Carmen Madeleine Curea atrage atenția că toate comentariile pe care le-a făcut la televiziune despre boala Sorinei Pintea au avut la bază experiența sa cu pacienții și descrierile din tratatele și lucrările medicale.

„M-au sunat de la Antenă, în calitate de dermatolog, ca să mă întrebe despre Dermatomiozită. Le-am răspuns în calitate de medic, nu de nevastă, după cum am învățat de prin tratatele alea groase și cu poze colorate, de Dermatologie. Am aflat ulterior, de pe FB, că această boală «Se tratează la reumatolog (specialitate dedicată bolilor auto-imune). Dermatologul nu are competență în acest domeniu». Culmea e că astea le spuneau o asistentă medicală și un doctor de monturi”, a scris Dr. Carmen Madeleine Curea pe pagina sa de Facebook.

Ea a atras atenția că a fost supusă supusă jignirilor și atacurilor, în ciuda calificărilor și pregătirii pe care o are, din cauza unor mai vechi răfuieli legate de activitatea soțului său, jurnalistul Mirel Curea. Totodată, a precizat că genul acesta de informații, eronate, colportate de personaje care nu cunosc subiectul și nu au pregătire în domeniu, nu fac decât să pună sub semnul întrebării specializarea unor oameni care au muncit pentru cariera lor:

„Din două vorbe au călcat în picioare o întreagă specialitate medicală, foarte grea de altfel și nu în ultimul rând munca de o viață a unui doctor cu Facultatea de Medicină, rezidențiat, primariat, doctorat în Boli Autoimune, etc., toate făcute pe bune, nu la seral sau la FF așa cum or crede ei că se face Medicina. Că un semi-ziarist, un semi-doctor și o semi-asistentă s-au trezit vorbind n-ar fi chiar așa de rău. Problema este că un semi-prieten a dat un mare smiley-face, amuzat de jignirile aduse!”

În final, medicul le transmite celor care i-au pus sub semnul îndoielii cariera și au jignit-o că nu le-ar dori să se îmbolnăvească de boala de care suferă Sorina Pintea.

„În încheiere, cu modestele mele cunoștințe dobândite din miile de pagini de cărți cu poze, ferească Dumnezeu să aibă cineva o astfel de boală! Indiferent de partid sau gașcă politică!!! Și să ne mai ferească Dumnezeu de doctorul ironic și sigur pe el ca prostu’!”, a arătat în postarea sa Carmen Madeleine Curea.

Atacurile la adresa medicului Carmen Madeleine Curea au venit de pe contul lui Mircea Marian, care pune sub semnul îndoielii explicațiile oferite cu privire la starea de sănătate s Sorinei Pintea, aflată, la vremea respectivă, în arest preventiv.

Te-ar putea interesa și: