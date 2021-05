Ca în toate domeniile și medicina timpurilor noastre a cunoscut perioada în care virusul SARS COV 2 ( COVID) a pus la grea încercare întreagă planetă, în special cercetarea medicală de înalt nivel care a fost forțată ca într-un timp record să producă un vaccin necesar pentru a combate pandemia ce a lovit întreagă omenire.

Totuși, în zilele noastre, medicină ne oferă de la an la an surprize inedite, vaccinuri care combat o pandemie planetară, imprimante 3d pentru organe, țesuturi de piele artificială, inteligență artificială, robotizare care în condiții viitoare de 5G vor permite operarea unui pacient aflat într un anumit spital de către un doctor aflat la mii de km distanță și exemplele pot continua. De asemenea, și stomatologia a cunoscut în ultimii ani progrese uriașe, atât din punct de vedere al tehnicilor medicale cât și al tehnologiei și industriei din domeniu. Pentru a înțelege mai bine aceste noutăți, puteți citi în rândurile de mai jos explicațiile doamnei doctor Ghionea Rodica, medic specialist dentist și proprietara Clinicii CITYDENT.

Cum a evoluat și cum va evolua stomatologia în viitor

“Stomatologia a fost o ramură importantă a medicinii din cele mai vechi timpuri și până în zilele noastre. Deși nu este atât de mult mediatizată sau prioritizata, această ramură a medicinii este de o importanță vitală, pentru că funcția masticatorie are o mare importanță pentru menținerea unui organism sănătos.

Pentru o perioada foarte lungă de timp, dacă ne uităm în trecut, tehnicile și instrumentarul medical stomatologic nu au avut o evoluție foarte dinamică, chiar pot spune că pentru multe zeci de ani a existat o stagnare. Însă nu același lucru îl pot spune despre stomatologia modernă, să zicem stomatologia ultimilor 10, 15 ani. Ritmul galopant în care tehnologia s-a dezvoltat în ultimii ani a avut un impact direct și asupra medicinei dentare.

Au apărut lasere performanțe care au dat posibilitatea apariției de noi tehnici cum ar fi cea a fațetelor, noi aparate pentru tehnică dentară precum CADCAM un robot care frezeaza cubul de ceramică transformându l într un produs finit de tip dinte, a apărut scannerul dental, care face că acea procedura greoaie de amprentare cu material siliconic să dispară și acum să fie nevoie doar de un instrument care scanează, softuri , sunt foarte multe care permit modelarea 3D pe un computer a dinților, astfel ajungându se la performanțe uimitoare, cu precizie de microni și forțe calculate aproape perfect ce duc la o masticație care protejează sistemul dentar al pacientului.

Am achiziționat primul robot de frezat, special proiectat pentru a putea fi folosit și in clinici, nu doar în laboratoarele de tehnică dentară, acesta reprezentând vârful de lance al acestei tehnologii.

Microscopul de înalta performanță, a devenit vital în stomatologia modernă astfel transformând endodontia în artă, pacientul beneficiind atât de servicii lipsite complet de durere cât și de o calitate total superioară tehnicilor clasice. Din aceste motive consider că în viitor, tehnologizarea serviciilor medicale va avea un progres accelerat și foarte multe aplicațîi din cercetarea medicală și IT se vor regăși în stomatologie; cu siguranță vor apărea materiale noi, sisteme noi de lucru, și o robotizare cât mai performanță”, a explicat reputatul doctor stomatolog.

Clinica Citydent ține pasul cu tehnologia

Clinica Citydent ține pasul cu tehnologia în domeniul dentar și folosește cele mai performante tehnologii disponibile pe piață. Doctorul Ghionea Rodica a venit cu explicații importante.

“Consider că această dezvoltare a întregii omeniri, această modernizare rapidă a ultimilor ani, internetul, viteză cu care circulă informația, toate aceste gadgeturi de tip smartphone, ipad, aplicațiile facebook, instagram etc., au transformat complet inclusiv pacientul. Înainte, pacientul dacă avea o problemă, mergea la clinică sau cabinetul din apropriere, sau la doctorul pe care îl cunoștea.

Acum Pacientul, are dezvoltată o latura importantă pentru prevenție, pentru estetică, are acces instant la orice informație, la orice noutate apărută la nivel mondial și verifică locația unde merge sau face o analiză a clinicilor existente, ce servicii oferă, ce tehnologie au, ce doctori, cv ul doctorilor, deci discutăm despre un pacient modern, informat, care are așteptări foarte ridicate. În acest context am început acum câțiva ani buni modernizarea clinicii, prin achiziția de microscoape performanțe, scanner dental, am fost prima clinică din România care posedă utilizarea tehnologiei CAD-CAM care permite fabricarea computerizată a unei piese protetice, robotul de frezat cadcam, tehnică dentară computerizată, lasere de înalta performanță plus cele mai bune softuri pentru construcție 3D”, a explicat proprietarea Citydent.

Care este prioritatea Citydent

“În 2021 am făcut 20 de ani de la înființare și ne au trecut pragul peste 100 de mii de pacienți. Am încercat în această perioada care nu este tocmai scurtă, să mulțumim toți paciențîi, să le oferim cele mai bune servicii medicale și să venim în sprijinul lor cu soluții medicale, cu soluții financiare de tip credit medical, servicii post intervenții care sunt foarte importante pt sănătatea pacientului. Bineînțeles că este și un business însă conceptul nostru se bazează pe medicină de înalta clasa, pe servicii medicale cât mai profesionale, urmărim comfortul pacientului, succesul tratamentului și atunci când ești profesionist și livrezi servicii de calitate, când respecți pacientul, când îl pui pe primul loc, vine și succesul și satisfacția financiară. Așadar în CITYDENT punem pe primul loc, Pacientul”, a mai spus doctorul.

Ce impact a avut pandemia asupra clinicii Citydent

“Așa cum întreagă omenire a fost afectată de această pandemie, bineînțeles că și noi am fost atinși. În anul 2020, la începutul pandemiei, am fost puțîn speriați, mai ales că în media internațională, toți specialiștii recomandau că clinicile stomatologice să fie închise pentru că au risc major de răspândire a virusului sars cov 2, lucru care s a și întâmplat, în întreagă lume clinicile stomatologice au fost închise printre primele.

Au fost câteva luni mai grele, însă ulterior ne am revenit și pot să spun că acum există un flux de pacient extrem de serios, poate chiar mai mare decât înaintea pandemiei. În momentul în care am redeschis, am pus accent major pe siguranță pacientului și am implementat măsuri și proceduri foarte clare în vederea combaterii virusului. De la acces, protecție pantofi, halate, dezinfectanți, sterilizarea întregii clinici în mod repetat de multe ori pe zi prin folosirea lămpilor uv, măsuri de protecție foarte complexe ale doctorilor, costume speciale în care a fost foarte greu să lucrezi la scaun, însă am reușit cu bine și până la acest moment nu am avut niciun caz de covid în clinică care să necesite blocarea sau întreruperea activității”, a mai transmis Dr. Rodica Ghionea.

CITYDENT are că prioritate comfortul medical al Pacientului, succesul tratamentului, oferirea de servicii stomatologice de înalta calitate, prin intermediul medicilor specialiști pe care îi avem în echipa, prin intermediul tehnologiei pe care o aducem în clinică și pe care o dezvoltăm constant pentru a face din CITYDENT liderul de piață în stomatologia PREMIUM.