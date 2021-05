În ultimul an și jumătate aproape deja, cu toții am trecut printr-o perioadă mai dificilă, această perioadă a Coronavirusului a fost una care ne-a testat pe toți, ne-a arătat cum suntem cu adevărat în momente dificile. Am avut timp de reflecție asupra vieții noastre asupra a ceea ce am făcut bine și ce nu și să ne reașezăm viața pe cursul ei firesc.