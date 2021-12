Medicii, în alertă! Revine gripa, după ce anul trecut a atins un minim istoric. S-au înregistrat primele decese

Revenirea gripei ar putea umple spitalele pline deja cu pacienți Covid. Deja doi copii au murit în decembrie. Sunt primele decese pediatrice din cauza gripei în peste un an.

„Cred că este foarte posibil să avem ceea ce am numi „un sezon de gripă normal”, a spus Lynnette Brammer, un epidemiolog care conduce echipa de supraveghere de la Centers for Disease Control and Prevention. „În multe cazuri, vedem deja mai multă activitate gripală decât am văzut-o cu tot anul trecut”.

Cazurile de gripă sunt din nou în creștere, după ce anul trecut au atins un minim istoric: peste 4.500 de cazuri de gripă

CDC a raportat peste 4.500 de cazuri de gripă la nivel național pentru săptămâna încheiată pe 18 decembrie, în creștere față de aproximativ 2.500 de cazuri cu două săptămâni mai devreme. Experții în gripă spun că se așteaptă să continue să crească în următoarele câteva săptămâni.

Părțile de est și centrul țării înregistrează cea mai mare activitate gripală, în timp ce părțile de vest raportează încă niveluri mai scăzute ale virusului, dar asta s-ar putea schimba în câteva săptămâni, a spus Brammer. „Gripa este imprevizibilă”, a spus ea.

Datele CDC arată că majoritatea cazurilor aparțin genului H3N2 – o tulpină despre care experții spun că este deosebit de supărătoare, deoarece tinde să se transforme mai repede decât alte variante de gripă și poate provoca mai multe spitalizări.

Persoanele raportează febră, tuse și dureri în gât

De asemenea, spitalizările pentru gripă au început să crească în ultimele două săptămâni. Doi copii au murit din cauza gripei luna aceasta. Într-un an obișnuit, SUA înregistrează între 150 și 200 de decese la copii din cauza gripei, dar cele două decese din decembrie au fost primele decese din cauza bolii în peste un an.

Experții în gripă au spus anterior că sunt îngrijorați de faptul că SUA ar putea fi expusă riscului de a avea un sezon de gripă sever în acest an, după ce cazurile de gripă sezonieră au atins niveluri record anul trecut. În plus, unele cercetări sugerează că eficacitatea vaccinului împotriva tulpinii dominante actuale de gripă poate fi redusă în acest sezon; totuși, este probabil ca injecțiile să ofere protecție împotriva bolilor grave și a morții, spun experții.

Cazurile de gripă au fost „substanțial mai scăzute” în timpul sezonului de gripă 2020-21, deoarece oamenii s-au protejat, inclusiv lucrând de la distanță, purtând măști și practicând distanțarea socială, a declarat dr. Mark Roberts, director al Laboratorului de dinamică a sănătății publice de la Universitatea din Pittsburgh.

Medicii nu exclud un focar extins de gripă

„Ceea ce cred că este îngrijorător acum este că există multe state în care nu fac mare lucru pentru a încerca să prevină Covid”, a spus Roberts. „Ei renunță la mască, îi lasă pe oameni să intre peste tot și există destul de multă variabilitate în modul în care statele gestionează situația”.

Nancy Foster, vicepreședinte, Asociația Spitalelor Americane, a declarat că un focar de gripă la nivel național ar putea adăuga un stres suplimentar pentru medici, asistente, terapeuți respiratori și alți lucrători din domeniul sănătății care se luptă deja cu o creștere a cazurilor de Covid, relatează nbcnews.