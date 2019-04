Un medic face acuzații grave după ce o gravidă a murit după operația de cezariană! „Din punctul meu de vedere, trebuia făcută mai din timp”. Ginecologul: „Nu mă consider vinovat!”

O gravidă în 37 de săptămâni a ajuns la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, marţi, 26 martie, cu febră şi probleme de respiraţie. Un medic din spital face acuzații tulburătoare după ce femeia a decedat.





Femeia a murit din cauza unor complicaţii infecţioase respiratorii, la şase ore după ce a fost operată prin cezariană, la Spitalul Judeţean de Urgenţă Reşiţa, copilul fiind salvat însă.

Medicii care au tratat-o au făcut declarații tulburătoare după decesul femeii. Aceștia vor da socoteală și în fața organelor de anchetă, deoarece familia spune că e vorba de o culpă medicală.

„Este o tragedie ceea ce s-a întâmplat. Femeia a fost internată la noi marţi, după care i s-a administrat imediat tratamentul la care, iniţial, a răspuns favorabil, însă, ulterior, starea de sănătate s-a degradat. A fost mutată mai apoi pe Terapie intensivă. Acest lucru s-a întâmplat în noaptea de joi spre vineri, iar vineri dimineaţa am luat legătura cu alţi colegi ai mei, pentru a o transporta la Staţionarul 3, pentru a-i face consultul pneumologic. Nu mă consider vinovat, pentru că am făcut tot ceea ce a trebuit făcut în astfel de cazuri", a declarat medicul ginecolog Mircea Achim, citează Agerpres.

Pe Secţia de terapie intensivă, bolnava a fost preluată de medicul Iulian Bura, pe data de 30 martie. „Am preluat bolnava şi am constatat unele modificări respiratorii iar în urma acestor investigaţii, am început să recoltez sânge pentru efectuarea unor analize specifice. Ulterior, starea bolnavei s-a agravat iar în jurul orelor prânzului, l-am chemat pe medicul ginecolog Florea Borţun, şeful Secţiei obstetrică ginecologie.

După ce ne-am consultat, împreună şi cu medicul Achim, am hotărât să efectuăm o radiografie de torace. Am constatat modificări severe, starea bolnavei s-a depreciat, fapt pentru care am decis, împreună, să intrăm la sala de operaţii pentru cezariană cu anestezie regională. După cezariană, starea femeii s-a ameliorat, lucru ce poate fi confirmat şi de către familie. În jurul orei 19,00 însă, a început să aibă câteva accese de tuse, fiind intubată şi ventilată mecanic. A intrat în stop cardio-respirator și a avut cinci stopuri cardiace succesive", a explicat medicul Iulian Bura, citat de Agerpres.

Florea Borţun: „În astfel de situaţii este bine să fie cerută şi părerea altor colegi” "Sâmbătă, când am intrat de gardă, la solicitarea colegului meu de pe ATI, am văzut cazul şi primul lucru, dată fiind simptomatologia pulmonară pe care o prezenta gravida, am indicat o radiografie, care, din punctul meu de vedere, trebuia făcută mai din timp. Aceasta ne-a confirmat patologia pulmonară cu afectarea ambilor plămâni, pe o suprafaţă destul de întinsă. Aşadar, pe lângă această simptomatologie, pe lângă constantele de oxigenare ale femeii care erau deficitare şi implicit şi cele ale fătului, s-a adăugat şi debutul travaliului. Având în vedere toate acestea, nu se putea face altceva decât să intervenim chirurgical", a precizat Florea Borţun.

