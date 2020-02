Fostul ministru al Finanțelor îl acuză pe succesorul său că pune pe butuci România prin măsurile luate. Teodorovici scrie pe Facebook despre cum țara a ajuns să aibă, „pentru prima dată în 12 ani, deficit bugetar din prima lună a anului!”.

Fake news și deficit bugetar. Asta răspândește Cîțu, susține Eugen Teodorovici într-o postare pe Facebook sub titlul „Din seria PNL-isme și AntiRomânisme – Fake news 6: «V-am promis, continuă veștile bune pentru români»”.

Eugen Teodorovici îl numește pe ministrul Finanțelor „cel mai postac și de sine lăudac ministru, care încă nu contenește să ne mintă frumos în timp ce finanțele țării se prăbușesc. Exact ca și cum nava se scufundă, dar căpitanul spune «Uite ce viguros se îndreaptă spre fundul mării!»”.

Postările „ex-ministrului demis Vasile Cîțu” sunt contrazise de realitate, zice Teodorovici: „Ministerul Finanțelor Publice a publicat ieri execuția bugetară și, pentru prima dată în 12 ani, avem deficit bugetar din prima lună a anului!”.

Și fiindcă are o părere bună despre cum a condus el MFP, Eugen Teodorovici nu a ratat ocazia să se laude: „Spre deosebire de Vasile Cîțu, cât timp am fost eu la conducerea finanțelor țării am avut doi ani consecutivi excedent bugetar în prima lună a anului, de 717 milioane de lei (0,07% din PIB) în 2019 și de 1,98 milioane de lei (0, 21% din PIB) în 2018”.

Ce înseamnă „vești bune pentru români” în viziunea lui Cîțu? Eugen Teodorovici întreabă și tot el răspunde, cu malițiozitate: „Rate mai mari din cauza cursului euro ajuns la maxime istorice, prin creșteri de prețuri la utilități și rate? Sau prin faptul că guvernul este în genunchi, demis și fără nicio putere, într-o ambiguitate politică și instituțională generată tot de PNL și de Klaus Iohannis, ceea ce face ca toate costurile de împrumut să crească?”.

Te-ar putea interesa și: