RAPORTUL MCV cutremură SCENA POLITICĂ. Fostul președinte al PSD TRAGE UN semnal de ALARMĂ PUTERNIC. „TREBUIE să SCĂPĂM de DEMONII TRECUTULUI”

Fostul ministru de Externe, Mircea Geoană, a vorbit despre conținutul noului raport MCV, mecanism pe careacesta îl consideră un instrument politic în acest moment.





„Este o înăsprire a tonului. Deși lucrurile nu arată bine și nu arată bine, trebuie să spunem că tonul este mult sub cel folosit cu Ungaria și Polonia. Sunt două specii de problematici diferite. Nu spun că la noi este simplu, nu spun că noi nu trebuie să reflectăm serios. Familiile politice sunt într-un joc politic, dar noi trebuie să ne uităm și acum pendulul care a mers până la extrem, cu problemele ascunse sub preș, inclusiv de către Comisia Europeană, să nu se ducă acest pendul la extrem, în partea cealaltă. Când am acceptat cu toții MCV-ul am făcut-o știind că are o durată limitată și că nu este un instrument de tortură. Europa trebuia să reziste tentației să îl transforme într-o bâtă politică. Ceea ce nu s-a scris niciodată în MCV a fost că sub pretextul luptei împotriva corupției s-au folosit instrumente nedemocratice. MCV este un instrument desuet, care devine un instrument de joacă politică. Interesul general românesc nu este al unui partid. Un stat fără o justiție corectă nu are șanse să reușească. E lupta noastră să scăpăm de demonii trecutului și să nu cădem în excese. Interesul nostru este să avem o justiție care funcționează, o relație corectă cu Europa, dar recunosc că familiile politice din Europa au folosit România ca un cal de bătaie” a spus Mircea Geoană la Antena 3.

Fiul lui Florin Busuioc, ANUNT de ultima ora! Ce spune despre starea actorului

Pagina 1 din 1