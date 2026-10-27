Sport

Mbappe, abandonat de companiile chinezești după un meme cu Mao

Mbappe, abandonat de companiile chinezești după un meme cu Mao
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Din cuprinsul articolului

Kylian Mbappe a pierdut contractele de colaborare cu două mari companii chinezești, după apariția online a unui videoclip în care fotbalistul francez pare să facă o glumă despre fostul dictator comunist chinez Mao Zedong, potrivit France24.

Mbappe i-a înfuriat pe chinezi cu o glumă despre sângerosul dictator

Producătorul de băuturi Dongpeng și compania Mengniu, unul dintre cei mai mari producători de lactate din China, au anunțat marți încetarea imediată a parteneriatelor cu atacantul lui Real Madrid și al naționalei Franței.

Dongpeng a transmis că se opune ferm oricărui comportament care jignește sentimentele naționale și că aplică o politică de toleranță zero în astfel de situații. Mengniu a anunțat, la rândul său, întreruperea colaborării, invocând declarații sau acțiuni care rănesc sentimentele poporului chinez.

Glumele despre Mao, pedepsite de autoritățile comuniste chineze

Controversa a izbucnit după ce în mediul online a circulat o înregistrare în care Kylian Mbappe vorbește despre un meme care i s-a părut amuzant.

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Fotbalistul spune că imaginea îi suprapunea chipul peste cel al „unui tip – cred că era un dictator chinez”. Afirmația pare să facă referire la o imagine în care fața sa este montată peste cea a lui Mao Zedong, fostul dictator comunist al Chinei, mort în 1976.

În China comunistă, glumele despre Mao sunt considerate lipsite de respect și reprezintă un subiect sensibil.

Mbappe, deranjat de asocierea cu criminali în masă

Subiectul încetării colaborării dintre Dongpeng și Mbappe a ajuns în fruntea tendințelor pe platforma chineză Weibo. Mai mulți utilizatori au criticat presupusele remarci ale fotbalistului, iar unii au cerut companiei să elimine imaginea acestuia de pe ambalajele băuturilor sale energizante.

Într-un interviu acordat în septembrie publicației sportive franceze L’Équipe, Mbappe a vorbit despre meme-urile în care apare reprezentat alături de personaje istorice, inclusiv lideri autoritari.

El a spus că unele imagini sunt amuzante, însă altele îl deranjează, mai ales când este comparat cu persoane responsabile de moartea sau suferința a milioane de oameni.

Controversa a apărut la o zi după ce Mbappe, în vârstă de 27 de ani, a pierdut în fața lui Harry Kane în cursa pentru Balonul de Aur.

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