Alexandru Rafila a declarat că Maternitatea din Botoşani nu avea protocoale despre modul în care cadrele medicale ar trebui să acţioneze. Făcând referire la cazuri precum cel al tinerei care a muri. Medicii de acolo au terminat o universitate şi nu trebuie să lase în suferință o pacientă care se plânge de dureri atroce.

Rafila anunţă, de asemenea, că a sesizat acest aspect Colegiului Medicilor Botoşani. El mai spune că decomandată nu vrea să se antepronunțe pe acest caz.

„Nu exista la acest spital protocol, la alte spitale există. Este responsabilitatea spitalului să aibă protocoale. Sigur, nu pentru orice, dar pentru o situaţie de genul ăsta ar fi fost bine să aibă un protocol. Dar să ştiţi că, dincolo de protocol, am terminat toţi o universitate de medicină. Şi, în mod evident, o sarcină oprită din evoluţie, o femeie care se plânge de dureri atroce trebuie să beneficieze de intervenţie. Eu nu vreau să mă antepronunț, de asta nici nu am intrat în foarte multe detalii. Pentru că nu este specialitatea mea şi nici nu este cazul. Noi am sesizat acest aspect Colegiului Medicilor Botoşani. Care poate să aprecieze oportunitatea sau lipsa intervenţiei medicale. De fapt discutăm despre o lipsă a intervenţiei medicale”, a spus Rafila.