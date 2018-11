Surprinzatoarea materie intunecata din inima galaxia NGC 3256

O cantitate importanta de materie intunecata s-ar alfa in centrul galaxiei NGC 3256. Acesta este rezultatul unui studiu recent care a folosit datele astronomice obtinute de ALMA si 2 MASS. Materia intunecata s-ar gasi chiar in cetrul galaxiei – ceea ce pune in criza modelul MOND, cel care modifica forta de atractie gravitationala si nu are nevoie de materie intunecata pentru a explica Universul.





Exista sau nu materia intunecata? Mare parte a oamenilor de stiinta este convinsa ca aceasta exista si ca ar putea fi alcatuita din particule care nu au fost inca descoperite – particule care nu emit lumina si interactioneaza extrem de slab cu materia pe care o cunoastem. Materia intunecata a fost introdusa pentru a explica viteza de rotatie a stelelor in periferia galaxiillor, precum a noastra. Aceasta viteza, care depinde de atractia gravitationala exercitata de galaxie (deci de toate obiectele; stele, planete, gauri negre, praf interstelar si gaz) este mult mai mare decat cea calculata tinand cont de materia pe care o cunoastem si pe care reusim sa o identificam in galaxii. De aici s-a dedus cum ca galaxiile ar contine o mare cantitate de materie intunecata. Teorii alternative (MOND –MOdified Newtonian Dynamics) insa explica viteza de rotatie crescuta prin modificari ale fortei de atractie gravitationale – aceste teorii explica deci viteza crescuta fara sa fie necesara prezenta materiei intunecate. Pur si simplu cu cat creste distanta fata de centru cu atat mai mult viteza este mai diferita fata de cea calculata cu formulele „clasice” utilizate. Cine are insa dreptate?

O noua descoperire pune in criza teoria MOND, intrucat descopera semnale ale existentei materiei intunecate chiar in inima unei galaxii.

Este vorba despre galaxia NGC 3256 care se gaseste la circa 114 milioane de ani lumina fata de noi in super-roiul de galaxii Hidra-Centaur. NGC 3256 este o galaxie care a luat nastere in urma contopirii a doua discuri galactice si are fata de noi o orientare care permite studiul acesteia in mod ideal (este cu „fata” indreptata inspre noi). Aceasta galaxie a fost studiata prin analiza datelor obtinute de ALMA (Atacama Large Millimeter and sub-millimeter Array) si 2MASS (Two Micron All Sky Survey) de catre un grup de cercetatori de la University of Malaya in Kuala Lumpur, rezultatele studiului fiind publicate la inceputul lunii octombrie in arXiv.org.

Galaxia NGC 3256 este o galaxie care emite radiatie electromagnetica in infrarosu, fiind o asa-numita LIRG (luminous infrared galaxy). Este una dintre cele mai luminoase galaxii in infrarosu din apropierea noastra.

