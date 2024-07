Economie Matei Stratan, moștenitor al unei colecții impresionante de mașini. Tatăl său deține un yacht al Casei Regale britanice







Matei Stratan este un răsfățat al sorții și va fi moștenitor al unei averi colosale. Tatăl lui, Dan Stratan a avut grijă în acest sens, astfel că acum fiul poate trăi fără nicio grijă. La capitolul mașini, familia Stratan este vestită pentru luxul de care se bucură. Printre automobile se numără și un bolid Ashton Martin DBS. Valoarea acestuia trece de 200.000 de euro.

De asemenea tot în garajul aceleiași familii se mai găsește și un Bentley Arnage a cărui valoare este la fel de mare ca cea de dinainte. Potrivit informațiilor din spațiul public, familia Stratan preferă luxul și atunci când e vorba de bucătărie. Drept urmare ar avea angajat un bucătar personal care este școlit conform pretențiilor.

Moștenitor al unei averi impresionante

Și ca tacâmul să fie complet, Matei Stratan va moșteni și un yacht. Topiasi.ro dezvăluia în premieră naţională că Stratan a cumpărat yachtul familiei regale britanice. La acel moment vânzarea s-a făcut cu 7,8 milioane de euro, iar ambarcațiunea a fost înregistrată în Grecia. Ulterior yachtul a suferit investiții de nu mai puțin de 10 milioane de euro.

Acestea au fost făcute, în special pe interior. Ambarcațiunea are o lungime de 55 de metri şi 6 apartamente. Vasul este are mobilă şi finisaje de lux și, potrivit informațiilor din spațiul public, arată ca un hotel de 5 stele. Ambarcațiunea se numeste Madiz si a fost construită in 1902. Între 1940 si 1945 s-a numit “Hiniesta” şi a fost în proprietatea guvernului britanic.

Yacht de zeci de milioane de euro

La acel moment, yachtul i-a avut ca oaspeţi pe Regele George al VI-lea şi soţia sa, Elisabeth, dar şi pe fiica lor, prinţesa Elisabeth. Ulterior prințesa a devenit Regina Elisabetha. Surprinzător, ambarcațiunea nu poate fi închiriată.

Dan Stratan a decis că acesta să fie păstrat numai pentru familie și apropiați. Pe de altă parte milionarul participă și la curse de profil cu această ambarcațiune.