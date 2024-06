Economie Măsuri fundamentale pentru creșterea economică în Republica Moldova. Ce trebuie făcut urgent







Dumitru Alaiba, ministrul Economiei din Republica Moldova, a vorbit despre situația pe care o traversează Basarabia și a făcut previziuni legate de evoluția segmentului pe care îl conduce. Este fundamental ca Moldova să creeze un climat de afaceri cât mai atractiv pentru investitori și să-și dezvolte sectorul industrial, a spus ministrul. Astfel, s-ar putea vorbi de o creștere economică de 8 - 10%.

„Trebuie să fim îndrăzneți și asta chiar acum. Întreprindem reforme care vor debloca un potențial de creștere mult mai mare... Cred că este realist să spunem că putem realiza acest lucru, deoarece baza este destul de scăzută, există mult spațiu în care putem crește în următorul deceniu, cum o spune și experiența altor țări din regiune care au pornit pe calea integrării în UE”, a declarat ministrul Economiei.

Cum se poate dezvolta economia din Republica Moldova

„Numai anul trecut, am înlăturat barierele în calea afacerilor în valoare de cel puțin 0,5% din PIB și facem eforturi pentru reforme și mai mari în acest an”, a spus Alaiba. În 2023, Moldova a renunțat la impozitarea profitului care este reinvestit cu scopul de a încuraja companiile să-și extindă afacerile și a deschis piața muncii pentru cetățenii din 47 de țări. Digitalizarea serviciilor publice pentru antreprenori a crescut de la aproximativ 38% la 60% și ar trebui să atingă anul acesta o cotă de 75%, urmând să se ridice la 100% în anii următori, a mai precizat demnitarul.

Industria este piesa de rezistență, după ce ponderea ramurii în PIB-ul Moldovei a scăzut la doar 8%, de la 40% care a fost odinioară. În plus, doar 3% din producția industrială conține o plusvaloare considerabilă și o parte foarte modestă este exportată.

Pentru a inversa tendința descendentă, a atrage investiții și a încuraja exporturile, Guvernul intenționează să lanseze scheme de ajutor de stat în sprijinul IMM-urilor care își desfășoară activitatea în mai multe sectoare în care consideră că are un avantaj competitiv: electronică, auto, farmaceutică, prelucrarea alimentelor și energie, a spus ministrul.

„Sectorul IT este foarte promițător”, a spus Alaiba. „Peste 60% din PIB-ul Moldovei provine din IT. Sectorul a înregistrat o creștere foarte robustă de 7-9% pe an în ultimul deceniu și va continua să crească”. În susținerea ramurii, Moldova a impus o taxă unică de 7% pe cifra de afaceri în IT, fără alte taxe percepute nici pentru angajator, nici pentru angajat.

Guvernul are de gând să promoveze o reformă a legislației pieței de capital și o restructurare a bursei cu scopul de a facilita accesul investitorilor privați.„Acesta este un motor de creștere pe care vedem că contribuie cu încă 0,5% din PIB”, a conchis ministrul, conform ipn.md.