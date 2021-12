Masinile noi sunt din ce in ce mai greu de gasit (P)

Singurele ocazii sunt cele in care Dealerul are pe stoc configuratia dorita de tina sau una asemanatoare. Si asta din cauza lipsei semiconductorilor.

Criza semiconductorilor a pus in dificultate mai multe domenii, unul dintre cele mai afectate fiind constructia de masini.

Dl. Sorin Cretu, Director General de Vanzari al FordStore BDT ne vorbeste pe scurt despre acest fenomen:

“Asa cum bine stiti, in orice autovehicul sunt multe componente care sa asigure buna functionare a acestuia cat si performante superioare. In lipsa semiconductorilor, producatorii se vad nevoiti sa planifice productia in asa fel incat sa faca fata acestor lipsuri dar si cererii in crestere pentru autovehicule noi. Prima solutie este sa produca autovehiculele mai putin dotate, care necesita mai putine componente semiconductoare si sa mentina un ritm acceptabil de productie.

La Ford de exemplu, EcoSport nu are restrictii mari de fabricatie. Ford EcoSport este produs in fabrica din Craiova si este disponibil cu livrare mai rapida decat celelalte modele (3-4 luni)

Este strategia noastra pentru a face fata acestui deficit de componente, dar de a acoperi si un segment important din piata auto.”

Produs in Romania inca de la inceput, Ford EcoSport a cucerit un segment important al pietei auto, fiind un model potrivit atat pentru oras, cat si pentru escapade extraurbane.

Puteti gasi informatii suplimentare pe site-ul FordStore BDT.

Din pacate, criza provocata de lipsa acestor componente nu pare sa se sfarseasca, mai ales datorita faptului ca mai toti producatorii de autovehicule au comenzi care asteapta componentele necesare pentru a fi produse sau finalizate. Altfel spus, ce se produce acum este deja rezervat si va dura probabil ceva pana cand vom reveni la niste termene de livrare de scurta durata.