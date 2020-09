Cătălin Scărlătescu mărturisește că se îndrăgostește foarte des, însă relațiile sale sunt de scurtă durată. El a precizat că, de-a lungul timpului a avut mult de suferit din cauza orgoliului, dar că, ulterior, a înțeles că e bine să te bazezi pe oamenii din jur.

„Eu mă îndrăgostesc tot timpul, chiar dacă e de scurtă durată. Am avut o perioadă când aveam impresia că le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treabă care mi-a plăcut: «Your ego is not your amigo!». Am înțeles că, dacă nu te bazezi pe oamenii din jurul tău, dacă nu comunici cu ei, ești un suflet pierdut”, a povestit Cătălin Scărlătescu pentru Viva.

Cătălin Scărlătescu a declarat, în cadrul unui interviu, că fuge dintr-o relație atunci când miroase o posibilă dezamăgire.

„În general, miros dezamăgirile de la distanță și încerc să fug de ele. Dacă nu-mi reușește, mă uit la partea plină a paharului și mă gândesc ce aș putea să învăț din ceea ce mi s-a întâmplat”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Singura femeie care a rezistat alături de el mai bine de zece ani, „Marea sa iubire”, așa cum o numește, este o pensionară în vârstă de 67 de ani, care se îngrijește de casa chef-ului.

Rita Brăilescu și-a făcut apariția în emisiunea în care este jurat Scărlătescu, atrăgând privirile tuturor.

„De un deceniu mă ocup de Cătălin Scărlătescu. Avem o relație specială”, a dezvăluit femeia în vârstă de 67 de ani. Ea a gătit rulou din piept de pui cu care s-a prezentat în faţa celor trei juraţi.

Plăcut surprins la vederea ei, Cătălin Scărlătescu nu s-a putut abține și a exclamat: „Ce cauți, mă, aici?! Rita este marea mea iubire. E cea mai longevivă relație a mea. Rita are grijă de casa mea. Ne cunoaștem de mulți ani”.

Chefi la cuțite lider de audiență

„Chefi la cuţite”, show-ul difuzat de Antena 1, s-a impus ca lider de audiență la nivelul tuturor segmentelor de public şi a înregistrat cele mai bune cifre din acest sezon. Conform informațiilor prezentate de Kantar Media, emisiunea a fost lider de piață în rândul publicului comercial cu vârste între 18 și 49 de ani, acumulând o medie de 9.7 puncte de rating și o cotă de piață de 29.3%. Cel de-al doilea post de televiziune clasat, ProTv, a obținut 5.8 puncte de rating și 17.6% cotă de piață.

Show-ul de cooking de la Antena 1 s-a clasat pe primul loc și în rândul publicului din mediul urban cu o medie de 9 puncte de rating și 21.9 procente cotă de piață, în timp ce ProTV a obținut 4.8 puncte de rating și 11.8 procente cotă de piață.

Chefi la cuțite a fost pe primul loc și în rândul telespectatorilor la nivelul întregului public din România cu o medie de 8.7 puncte de rating și o cotă de piață de 21 de procente. În minutul de aur al emisiunii, 21.14, peste 2 milioane de telespectatori la nivelul întregului public din România urmăreau momentele din cadrul audițiilor „Chefi la cuțite”.